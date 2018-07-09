Два человека, пострадавших от вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда
Два человека, пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда – об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. «Наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем», — сказал он.
В то же время он заявил, что полиция пока не может определить, есть ли связь между наличием «Новичка» в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Ранее британская пресса писала, что пострадавшие, одна из которых умерла, приезжали в Солсбери, а их знакомые говорят, что они могли подбирать там окурки.
Комментарии37
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putin_itogy 09 июля 2018 | 15:33
Похоже что, путин ЗАВЁЗ В АНГЛИЮ,
ЖД цистерну "Новичка"...!!!
Готовится к 3-(4)-мировой войне..?
r88w556xl4 09 июля 2018 | 15:41
контактировали со значительным объемом яда
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Ну так, немудрено, когда Тереза Мэй вещает с телевизора все зрители оказываются обработаны её ядом.
kokapu 09 июля 2018 | 15:55
r88w556xl4: Ну так, немудрено, когда Тереза Мэй вещает с телевизора все зрители оказываются обработаны её ядом.
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Если яд из телевизора способен убивать, все зрители российских каналов должны быть мертвы уже лет этак вомемнадцать...
r88w556xl4 09 июля 2018 | 16:36
kokapu: Ты лучше скажи, почему отравленные этим Новичком скачут козлами после лечения, хотя по смптоматике отравления самые лёгкие его последствия - пожизненная инвалидность.
Ничего не смущает?
r88w556xl4 09 июля 2018 | 15:44
putin_itogy: ЖД цистерну "Новичка"...!!!
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Должно быть та самая цистерна с ядом в аэропорту в Варшаве, из-за потери герметичности которой давеча два десятка человек отравились.
olegleon 09 июля 2018 | 16:06
r88w556xl4: это уже вторая
ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 15:44
putin_itogy:
если у этих бомжей есть Кот и его тоже убьют, значит и вся история направлена против Котов.
Скрипали и эти бомжары это операция прикрытия.. чекисты проклятые..
serhio_25__ 09 июля 2018 | 15:54
ltvjrhfn1: Я бы на месте кота этой пары уже бежал в Ирландию.
alehan15274 09 июля 2018 | 16:12
serhio_25__: нда ..вместо скрипаля траванули двух бомжей и кота. Руки из жопы уже выросли на генетическом уровне за 100 лет совдепии. Вот когда ты Серж будешь вместо говнотаза клепать бмв в своем тольятти, то тогда и о говно фсбня научится проводить свои операции без сучка и задоринки. А пока сосать:))))
osj99 09 июля 2018 | 16:29
ltvjrhfn1: Роман, имеется свежая дебютная идея для патриотично настроенных граждан. Английские живодёры и буржуазные наймиты задумали истребить всех британских бомжей для расчистки своих мерзких городов. И придумали спецоперацию отвлечения, что, типа, это богоизбранная Россия им яд на улицу подсыпает. А сами британские спецслужбы в это время рассыпают отравленные окурки в местах скопления тамошних бомжей.
Чем плохая версия? Эх, были б у меня в друзиях дима киселёв или на худой конец миша леонтьев - озолотился бы. А то у них с креативом как-то тухло совсем. Даже увеличение пенсионного возраста - и то не могут обосновать красиво. Дилетанты
serhio_25__ 09 июля 2018 | 15:52
putin_itogy: ""контактировали со значительным объемом яда"" - со значительным объемом боевого нервно-паралитическим газом нельзя контактировать. От этого можно умереть на месте.
kamen_12 09 июля 2018 | 16:20
serhio_25__: Смерть в течении 15 минут, антидот вводится в течении 5 минут, иначе последствия.
lvl100500 09 июля 2018 | 15:35
Я грешным делом думал, что темя с "новичком" в прошлом. Ан нет, теперь британцы травят своих собственных граждан. Что дальше? Начнут травить людей в соседних странах, чтоб потом протявкать что этофсёпутин?
mavviomi 09 июля 2018 | 16:03
lvl100500: эту тему еще вставят Окурку в задницу, раскроют и начнут крутить.
physik 09 июля 2018 | 16:06
lvl100500: Вам не сложно привести примеры того, как английское правительство заявило, что последнее отравление организовал именно Путин?
А также, что отравление организовали сами британцы?
И что это отравление было сознательной операцией прикрытия?
А не сможете, так прекратите болтать всякую ерунду.
lvl100500 09 июля 2018 | 16:11
physik: Ну что вы право как маленький, ну ей богу))) Ну нельзя ж таким дурачком то быть.
tom_tom 09 июля 2018 | 15:36
Выиграли у испанцев по пенальти- "мы их порвали!"
Проиграли хорватам по пенальти - "нам просто не повезло..."
Вот на этих двойных стандартах и строится вся жизнь русских...
lvl100500 09 июля 2018 | 15:39
tom_tom: Кто о чём, а вшивый о бане, то бишь о футболе...
andreyoo 09 июля 2018 | 15:53
От Луганска до Карпат в каждом доме есть хорват!
serhio_25__ 09 июля 2018 | 16:09
andreyoo: Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!
m_doc 09 июля 2018 | 15:41
tom_tom: Тупездень нацистский, читать умеешь? Тема про что?
lvl100500 09 июля 2018 | 15:43
m_doc: А ему пох... У них сейчас в тренде футбол, и проигрыш хорватам.
parasuk_ 09 июля 2018 | 15:47
tom_tom: Двойные стандарты есть везде. Например, кричать "слава России" можно спокойно, а крикнуть "слава украинде" это как громко испортить воздух за обеденным столом и за это полагается подзатыльник-предупреждение от фифа :)
tilik13 09 июля 2018 | 16:12
parasuk_: Тут есть нюанс: 'слава Украине, героям слава' было официальным приветствием укро СС.
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 15:38
Из России с приветом!
m_doc 09 июля 2018 | 15:46
vasya_von_smetankin: Расчехлился? Дык давно понятно, что ты с приветом:)
parasuk_ 09 июля 2018 | 15:38
Т.е. по англии спокойно гуляют банки с новичком? :)
avp235 09 июля 2018 | 15:56
parasuk_:
Как обычно, диверсанты оставляют схрон с оружием, ядами, для будущих диверсий, а этим наркоманам не повезло - нашли его.
serhio_25__ 09 июля 2018 | 16:12
avp235: Схрон боевого боевого нервно-паралитического газа)))))
Курсы схронов от бендеры?
alehan15274 09 июля 2018 | 16:21
avp235: да какой там схрон ??? Просто шпиен путинский обосрался там же недалеко от мусорки и выкинул все на хрен...ну, и рванул домой в центр, т.е. в родной мухосранск рапортануть об "успехе" операции....пипец:(((
rips4 09 июля 2018 | 15:43
Как интересно... Те кого травили- выжили, а те кто контактировал с значиьельным колличеством остатков вещества- померли.
simfu 09 июля 2018 | 15:56
Так это не они травили Скрипалей?
andreyoo 09 июля 2018 | 15:56
Да у них там в Скрипалево закидано все Новичком!
Пора российскому МИДу выпустить предупреждение для туристов о необходимости соблюдения предосторожности, соблюдению гигиены, а лучше вообще воздержаться от поездок.
minerr 09 июля 2018 | 16:26
andreyoo: Дожились - нормальному джентльмену уже и окурки стало опасно собирать.
alehan15274 09 июля 2018 | 16:27
andreyoo: во-во, согласен. Давно пора сидеть в своем прижопинске и в Европу морду не сувать коле не можете без скотства! А британцами вообще надо перестать давать вам визы. Полный карантин на путирашинское говно! Минимум на 5 лет...
abuvgrobu 09 июля 2018 | 16:23
Потешные английские ужимки становятся всё смешней и смешней..
glotov 09 июля 2018 | 16:37
Трагично. Непостижимо. Эти несчастные были так бедны, что собирали окурки.
Это отравление осветило на мгновение конец их жизни: лучшие врачи зажгли над ними дорогие светильники, подключили дорогое оборудование, чтобы бороться за них...