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15:30, 09 июля 2018

Два человека, пострадавших от вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда

Два человека, пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда – об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. «Наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы  сейчас ищем», — сказал он.
В то же время он заявил, что полиция пока не может определить, есть ли связь между наличием «Новичка» в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее британская пресса писала, что пострадавшие, одна из которых умерла, приезжали в Солсбери, а их знакомые говорят, что они могли подбирать там окурки.

Комментарии

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putin_itogy 09 июля 2018 | 15:33

Похоже что, путин ЗАВЁЗ В АНГЛИЮ,
ЖД цистерну "Новичка"...!!!
Готовится к 3-(4)-мировой войне..?

r88w556xl4 09 июля 2018 | 15:41

контактировали со значительным объемом яда
==============
Ну так, немудрено, когда Тереза Мэй вещает с телевизора все зрители оказываются обработаны её ядом.

kokapu 09 июля 2018 | 15:55

r88w556xl4: Ну так, немудрено, когда Тереза Мэй вещает с телевизора все зрители оказываются обработаны её ядом.
-----------------
Если яд из телевизора способен убивать, все зрители российских каналов должны быть мертвы уже лет этак вомемнадцать...

r88w556xl4 09 июля 2018 | 16:36

kokapu: Ты лучше скажи, почему отравленные этим Новичком скачут козлами после лечения, хотя по смптоматике отравления самые лёгкие его последствия - пожизненная инвалидность.
Ничего не смущает?

r88w556xl4 09 июля 2018 | 15:44

putin_itogy: ЖД цистерну "Новичка"...!!!
==============
Должно быть та самая цистерна с ядом в аэропорту в Варшаве, из-за потери герметичности которой давеча два десятка человек отравились.

olegleon 09 июля 2018 | 16:06

r88w556xl4: это уже вторая

ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 15:44

putin_itogy:
если у этих бомжей есть Кот и его тоже убьют, значит и вся история направлена против Котов.
Скрипали и эти бомжары это операция прикрытия.. чекисты проклятые..

serhio_25__ 09 июля 2018 | 15:54

ltvjrhfn1: Я бы на месте кота этой пары уже бежал в Ирландию.

alehan15274 09 июля 2018 | 16:12

serhio_25__: нда ..вместо скрипаля траванули двух бомжей и кота. Руки из жопы уже выросли на генетическом уровне за 100 лет совдепии. Вот когда ты Серж будешь вместо говнотаза клепать бмв в своем тольятти, то тогда и о говно фсбня научится проводить свои операции без сучка и задоринки. А пока сосать:))))

osj99 09 июля 2018 | 16:29

ltvjrhfn1: Роман, имеется свежая дебютная идея для патриотично настроенных граждан. Английские живодёры и буржуазные наймиты задумали истребить всех британских бомжей для расчистки своих мерзких городов. И придумали спецоперацию отвлечения, что, типа, это богоизбранная Россия им яд на улицу подсыпает. А сами британские спецслужбы в это время рассыпают отравленные окурки в местах скопления тамошних бомжей.
Чем плохая версия? Эх, были б у меня в друзиях дима киселёв или на худой конец миша леонтьев - озолотился бы. А то у них с креативом как-то тухло совсем. Даже увеличение пенсионного возраста - и то не могут обосновать красиво. Дилетанты

serhio_25__ 09 июля 2018 | 15:52

putin_itogy: ""контактировали со значительным объемом яда"" - со значительным объемом боевого нервно-паралитическим газом нельзя контактировать. От этого можно умереть на месте.

kamen_12 09 июля 2018 | 16:20

serhio_25__: Смерть в течении 15 минут, антидот вводится в течении 5 минут, иначе последствия.

lvl100500 09 июля 2018 | 15:35

Я грешным делом думал, что темя с "новичком" в прошлом. Ан нет, теперь британцы травят своих собственных граждан. Что дальше? Начнут травить людей в соседних странах, чтоб потом протявкать что этофсёпутин?

mavviomi 09 июля 2018 | 16:03

lvl100500: эту тему еще вставят Окурку в задницу, раскроют и начнут крутить.

physik 09 июля 2018 | 16:06

lvl100500: Вам не сложно привести примеры того, как английское правительство заявило, что последнее отравление организовал именно Путин?
А также, что отравление организовали сами британцы?
И что это отравление было сознательной операцией прикрытия?
А не сможете, так прекратите болтать всякую ерунду.

lvl100500 09 июля 2018 | 16:11

physik: Ну что вы право как маленький, ну ей богу))) Ну нельзя ж таким дурачком то быть.

tom_tom 09 июля 2018 | 15:36

Выиграли у испанцев по пенальти- "мы их порвали!"
Проиграли хорватам по пенальти - "нам просто не повезло..."

Вот на этих двойных стандартах и строится вся жизнь русских...

lvl100500 09 июля 2018 | 15:39

tom_tom: Кто о чём, а вшивый о бане, то бишь о футболе...

andreyoo 09 июля 2018 | 15:53

От Луганска до Карпат в каждом доме есть хорват!

serhio_25__ 09 июля 2018 | 16:09

andreyoo: Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!

m_doc 09 июля 2018 | 15:41

tom_tom: Тупездень нацистский, читать умеешь? Тема про что?

lvl100500 09 июля 2018 | 15:43

m_doc: А ему пох... У них сейчас в тренде футбол, и проигрыш хорватам.

parasuk_ 09 июля 2018 | 15:47

tom_tom: Двойные стандарты есть везде. Например, кричать "слава России" можно спокойно, а крикнуть "слава украинде" это как громко испортить воздух за обеденным столом и за это полагается подзатыльник-предупреждение от фифа :)

tilik13 09 июля 2018 | 16:12

parasuk_: Тут есть нюанс: 'слава Украине, героям слава' было официальным приветствием укро СС.

vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 15:38

Из России с приветом!

m_doc 09 июля 2018 | 15:46

vasya_von_smetankin: Расчехлился? Дык давно понятно, что ты с приветом:)

parasuk_ 09 июля 2018 | 15:38

Т.е. по англии спокойно гуляют банки с новичком? :)

(комментарий скрыт)

avp235 09 июля 2018 | 15:56

parasuk_:
Как обычно, диверсанты оставляют схрон с оружием, ядами, для будущих диверсий, а этим наркоманам не повезло - нашли его.

serhio_25__ 09 июля 2018 | 16:12

avp235: Схрон боевого боевого нервно-паралитического газа)))))
Курсы схронов от бендеры?

alehan15274 09 июля 2018 | 16:21

avp235: да какой там схрон ??? Просто шпиен путинский обосрался там же недалеко от мусорки и выкинул все на хрен...ну, и рванул домой в центр, т.е. в родной мухосранск рапортануть об "успехе" операции....пипец:(((

rips4 09 июля 2018 | 15:43

Как интересно... Те кого травили- выжили, а те кто контактировал с значиьельным колличеством остатков вещества- померли.

simfu 09 июля 2018 | 15:56

Так это не они травили Скрипалей?

andreyoo 09 июля 2018 | 15:56

Да у них там в Скрипалево закидано все Новичком!
Пора российскому МИДу выпустить предупреждение для туристов о необходимости соблюдения предосторожности, соблюдению гигиены, а лучше вообще воздержаться от поездок.

minerr 09 июля 2018 | 16:26

andreyoo: Дожились - нормальному джентльмену уже и окурки стало опасно собирать.

alehan15274 09 июля 2018 | 16:27

andreyoo: во-во, согласен. Давно пора сидеть в своем прижопинске и в Европу морду не сувать коле не можете без скотства! А британцами вообще надо перестать давать вам визы. Полный карантин на путирашинское говно! Минимум на 5 лет...

abuvgrobu 09 июля 2018 | 16:23

Потешные английские ужимки становятся всё смешней и смешней..

glotov 09 июля 2018 | 16:37

Трагично. Непостижимо. Эти несчастные были так бедны, что собирали окурки.
Это отравление осветило на мгновение конец их жизни: лучшие врачи зажгли над ними дорогие светильники, подключили дорогое оборудование, чтобы бороться за них...

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