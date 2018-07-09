Два человека, пострадавших от вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда

Два человека, пострадавших от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда – об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. «Наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем», — сказал он.

В то же время он заявил, что полиция пока не может определить, есть ли связь между наличием «Новичка» в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее британская пресса писала, что пострадавшие, одна из которых умерла, приезжали в Солсбери, а их знакомые говорят, что они могли подбирать там окурки.