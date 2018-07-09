Сегодня станут определяться все четвертьфиналисты Уимблдона

Борьбу за титул продолжают и российские теннисисты, причем не только в женском, но и в мужском разряде.

В четвертый круг Уимблдона сумел пробиться россиянин Карен Хачанов. Поскольку времена, когда российские теннисисты регулярно заходили далеко в сетках турниров Большого Шлема давно быльем поросли, то тут мы в праве говорить о большом достижении. Вот только пробиться в четвертьфинал Хачанову будет трудно. На его пути Новак Джокович. Серб уже почти два года борется с психологическими проблемами. Проиграть он, в принципе, может кому угодно, но не стоит забывать, что он остается одним из лучших теннисистов мира. Как, к слову и Рафаэль Надаль с Роджером Федеррером, они тоже играют сегодня, а возможная встреча испанца и швейцарца в финале все ближе. У женщин борьбу за титул продолжают сразу три россиянки. Труднее всех придется Евгении Родиной, которая прошла через квалификацию Уимблдона, а в четвертом круге сразиться с Серенной Уильямс. Кроме того Дарья Касаткина сыграет с бельгийкой Элисон ванн Эйтванк, а Екатерина Макарова – с Камилой Джорджи из Италии. Невероятно, но факт, никого из первых шести сеянных на турнире уже не осталось.

Уимблдон завершится 15-го июля.