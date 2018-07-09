ЕС призвал Мьянму отменить обвинения журналистам агентства Рейтер

Как сказала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянич, журналисты обвиняются лишь в том, что пользовались правом на свободу слова и выполнение профессиональных обязанностей.

Репортерам предъявлено обвинение в нарушении закона о государственной тайне, который был принят почти сто лет назад во времена Британской империи. Максимальное наказание, которое грозит журналистам – лишение свободы на срок до 14 лет.