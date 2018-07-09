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15:01, 09 июля 2018

Олег Дерипаска отсудил миллион рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Бизнесмен обвинял их в раскрытии информации о его частной жизни.

С ответчиков взыскали по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд города Усть-Лабинск обвязал Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова удалить информацию о Дерипаске, которая была выложена в инстаграме, а Алексей Навальный использовал в своем расследовании. Кроме того, они обязаны удалить фото и видеоматериалы. Суд также запретил дальнейшее использование этой информации. Адвокат Олега Дерипаски сообщил, что бизнесмен удовлетворен таким решением. Сам он на заседании не присутствовал. Иск был подан в начале февраля после появления расследования Фонда борьбы с коррупцией, где, в частности, упоминались Олег Дерипаска и российский вице-премьер Сергей Приходько.

Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас находятся в тюрьме Таиланда. Их задержали по обвинению в организации незаконных секс-тренингов.

Комментарии

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bozk 09 июля 2018 | 15:04

Усть-Лабинск международная столица правосудия!

patrikk_1 09 июля 2018 | 15:10

Олег Дерипаска отсудил миллион рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли...

Олег Дерипаска должен объявить, что если Рыбка и Лесли заплатят миллион рублей, то он его перечислит семьям О.Титиева, К.Серебренникова и О.Сенцова.

zor 09 июля 2018 | 15:33

bozk: Ну отсудил и отсудил,только как суд опрделил стоимость чести и достоинства Дерипаски?

Дерипасосовкая честь....странное словосочетание.
Достоинство Дерипаски.....есчо страннее.

Кстати,Настя Рыбка имела дело непосредственно с достоинством Дерипаски.Она бы могла в суде дать показания о размерах этого достоинства.Она держала его достоинство в руках,а может и не только в руках.Суд, без показаний Насти, ни как не мог оценить достоинство Дерипаски,а тем более его денежный эквивалент.


tadolg 09 июля 2018 | 15:11

Ну теперь Дерипаскаске можно спокойно спать -отомстил. Репутацию, правда, и дела свои неважные этим судебным треумфом и миллионом не поправит, да и фан зону не соберет - нет их фанатов не у Дерипаски, ни у Рыбки. Гнилые все дела.

chapter_2 09 июля 2018 | 15:32

Нет девушки красивее Насти Рыбки. Нет мошенника круче российского олигарха.

irinaapril 09 июля 2018 | 15:12

Интересно, а подсудность этого суда в неком Усть-Лабинске законна?Впрочем, в любом суде РФ решение было бы аналогичное.

gvs 09 июля 2018 | 15:15

Когда их через 20 лет выпустят из тайской тюрьмы, они рассчитаются с Дерипаской натурой )))

(комментарий скрыт)

allexmar 09 июля 2018 | 15:26

Или !

sasass 09 июля 2018 | 15:28

Теперь миллион на улице не валяется...

lisitsa1962 09 июля 2018 | 15:29

Суд города Усть-Лабинск обвязал Анастасию Вашукевич,
--
Что у вас там в суде делается?:))

zhukovazhan 09 июля 2018 | 16:02

Любовь у них была, самая настоящая, без всякой частной жизни.Другой бы на следующий день и не вспомнил бы.

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