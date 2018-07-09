Олег Дерипаска отсудил миллион рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли...

Бизнесмен обвинял их в раскрытии информации о его частной жизни.

С ответчиков взыскали по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд города Усть-Лабинск обвязал Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова удалить информацию о Дерипаске, которая была выложена в инстаграме, а Алексей Навальный использовал в своем расследовании. Кроме того, они обязаны удалить фото и видеоматериалы. Суд также запретил дальнейшее использование этой информации. Адвокат Олега Дерипаски сообщил, что бизнесмен удовлетворен таким решением. Сам он на заседании не присутствовал. Иск был подан в начале февраля после появления расследования Фонда борьбы с коррупцией, где, в частности, упоминались Олег Дерипаска и российский вице-премьер Сергей Приходько.

Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас находятся в тюрьме Таиланда. Их задержали по обвинению в организации незаконных секс-тренингов.