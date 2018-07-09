В центре Москвы задержаны правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов
Они выходили на пикет в поддержку главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.
Пикет на Манежной площади продлился около 5 минут. Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты «Свободу Оюбу Титиеву». Они заявили, что считают дело против главы чеченского «Мемориала», обвиненного в хранении наркотиков, сфальсифицированным. Одновременно к прохожим подходили активисты, которые раздавали листовки с информацией о деле Титиева. К правозащитникам подошёл сотрудник полиции, который сообщил, что они проводят несанкционированную акцию. После этого Ганнушкину и Орлова пешком повели в ОВД «Китай-город». Сами задержанные отметили, что полицейские вели себя очень вежливо и посчитали, что это связано с проведением Чемпионата мира по футболу. По словам правозащитников, они были готовы к такому исходу и считают, что главное – это рассказать о деле Титиева.
Напомним, Оюба Титиева арестовали в Чечне в начале года по подозрению в хранении наркотиков. Сам глава чеченского «Мемориала» утверждает, что ему их подбросили. В Шалинском городском суде республики сегодня начались предварительные слушания по делу Титиева.
Комментарии11
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platonnekafrin 09 июля 2018 | 15:05
Если вежливые, то значит, сами бить не будут - до смерти изведут при помощи закона.
patrikk_1 09 июля 2018 | 15:07
В центре Москвы задержаны правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов...
Внимание – внимание,
Говорит Германия!
Сегодня ночью под мостом
Поймали Гитлера с хвостом.
Гитлер не сдается
И хвостом дерется -
С вилами, с лопатами,
С гнилыми автоматами!..
platonnekafrin 09 июля 2018 | 15:10
patrikk_1: Вы так сопьётесь в детство голозадое.
ura_russians 09 июля 2018 | 15:43
Сам глава чеченского «Мемориала» утверждает, что ему их подбросили.
-//
конечно!
все так и гоаорят
«коселёк, коселёк, какой коселёк???
на обысси!»
какой же урка признается?
одному вон денег подбросили, другому фотки голой девочки, этому -наркотики.
некоторым ещё и в штаны насрали, и подъезд обоссали!
srk2658lu 09 июля 2018 | 16:25
patrikk_1: Крыша у мужика поехала...однозначно!
max3446 09 июля 2018 | 15:12
что-то я не видел чтобы эти персонажи мои права хоть раз защитили. а ведь их постоянно нарушают оппозиционные либерасты. причем базовые права нарушают, например право на свободу передвижения, когда боевики того же ничтожества наврального дороги перекрывают
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 15:23
Выходить в пикет нужно за детей и внуков убийц своих дедов.
Такая вот нынче Духовность.
sasass 09 июля 2018 | 15:40
В другом регионе Оюба даже виртуально появится не мог бы, а Чечне он появился в результате сговора галерного раба с капитаном и поэтому его однозначно повесят на рее...)))
parasuk_ 09 июля 2018 | 15:40
Это правильно. Иностранный агент мемориал превратился в притон для педофилов и наркоторговцев и позорит российское правозащитное движение
ed10075 09 июля 2018 | 16:08
Респект Светлане и Олегу за поддержку зключенного и их правозащитную деятельность.
srk2658lu 09 июля 2018 | 16:27
Титиев - враг Кадырова.
Это как Навальный - враг Путина.
Закатают жёстко...