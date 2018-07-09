В центре Москвы задержаны правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов...

Они выходили на пикет в поддержку главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Пикет на Манежной площади продлился около 5 минут. Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты «Свободу Оюбу Титиеву». Они заявили, что считают дело против главы чеченского «Мемориала», обвиненного в хранении наркотиков, сфальсифицированным. Одновременно к прохожим подходили активисты, которые раздавали листовки с информацией о деле Титиева. К правозащитникам подошёл сотрудник полиции, который сообщил, что они проводят несанкционированную акцию. После этого Ганнушкину и Орлова пешком повели в ОВД «Китай-город». Сами задержанные отметили, что полицейские вели себя очень вежливо и посчитали, что это связано с проведением Чемпионата мира по футболу. По словам правозащитников, они были готовы к такому исходу и считают, что главное – это рассказать о деле Титиева.

Напомним, Оюба Титиева арестовали в Чечне в начале года по подозрению в хранении наркотиков. Сам глава чеченского «Мемориала» утверждает, что ему их подбросили. В Шалинском городском суде республики сегодня начались предварительные слушания по делу Титиева.