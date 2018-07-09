+"Яндекс" с завтрашнего дня начинает продажу первой в России «умной колонки» с голосовым помощником «Алиса»
Компания «Яндекс» с завтрашнего дня начинает продажу первой в России «умной колонки» с голосовым помощником «Алиса». В «Яндексе» уверяют, что спрос на это устройство чрезвычайно высок, и в первые часы после анонса поступило свыше 20 тысяч заявок.
Поначалу колонка будет продаваться только в магазине Яндекса, заявки на Яндекс-маркете начнутся до конца недели.
Комментарии4
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sg91 09 июля 2018 | 14:42
Сама музыку что ли сочинять будет? )
max3446 09 июля 2018 | 14:47
Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ), участникам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, среди которых была команда Станислава Черчесова, посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.
Разведуправление перед матчем Россия-Хорватия по этому случаю разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ из так называемой «Мировой книги фактов ЦРУ». В одном из твитов приводилась карта страны, в другом — содержались базовые статистические данные о ней.
«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — написали дипломаты в Twitter.
Сообщение проиллюстрировано картой Российской Федерации с включенным в ее состав Крымом. Также приводятся более свежие данные о населении и площади.
greeg1 09 июля 2018 | 14:56
Интересно, у кого Яндекс стырил колонку, у Гугла или Майкрософт?
plidurok Андрей Филимонов 09 июля 2018 | 14:58
Лучше с "отсталым" Гуглом, чем с "передовым", но ссученым Яндексом.