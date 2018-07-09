Компания «Яндекс» с завтрашнего дня начинает продажу первой в России «умной колонки» с голосовым помощником «Алиса». В «Яндексе» уверяют, что спрос на это устройство чрезвычайно высок, и в первые часы после анонса поступило свыше 20 тысяч заявок.

Поначалу колонка будет продаваться только в магазине Яндекса, заявки на Яндекс-маркете начнутся до конца недели.