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14:32, 09 июля 2018

Алексей Кудрин: У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» Путина

У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» президента Владимира Путина. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительству следует распределить предусмотренные средства по направлениям и национальным программам. В противном случае неопределенность осложняет выбор основных направлений бюджетной политики.

Комментарии

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hastings 09 июля 2018 | 14:36

Значит всем нам надо поднапрячься, поднатужиться. Нельзя подставлять Владимира Владимировича!

bozman_xl 09 июля 2018 | 14:41

hastings: Силовики напрягутся и поднатужатся. После ЧМ, добренькие менты снова начнут винтить протестующих, а уж прокуроры и судьи как натужатся!

pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 14:42

bozman_xl:
Всей мощи великой России не хватает для удовлетворения Пуйла. Эх! Ему бы Земной Шар под власть, Марс и Венера сразу бы увеличили расходы на "оборону".

gordy 09 июля 2018 | 14:45

@Алексей Кудрин: У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» Путина@

Кремлёвский фантазёр замыслил немыслимое?

romashka__ 09 июля 2018 | 14:50

Не по Сеньке шапка.
Всё профукали.
Так жить нельзя.

viktorova 09 июля 2018 | 14:47

//Значит всем нам надо поднапрячься, поднатужиться.//

Тужьтесь сильнее. Может быть поможет.

sparky 09 июля 2018 | 14:55

hastings: Не боись, болезный, уже поднатужились - на медицину будут меньше из бюджета выделять, а на пенсию позже выпускать. А ты тоже напрягись, лбом об пол сильнее стучи во время молитвы перед иконой президента, да попроси, чтобы тебе пенсию срезали во имя указов.

fazer22 09 июля 2018 | 14:36

На ВОЙНУ поменьше и хватит на указ.

sergirusso 09 июля 2018 | 14:37

Кто бы мог подумать что Плешивец - балабол!

bozk 09 июля 2018 | 14:38

Так надо отменить пенсию, может и хватит.

lenin3 09 июля 2018 | 14:46

bozk: так сразу нельзя,но можно сделать выход на пенсию в 70...

(комментарий скрыт)

eduard53 09 июля 2018 | 14:41

А.Кудрин: "У экономики не хватает ресурсов для исполнения указа Путина".
------------------------------
В переводе на человечий - указчику не хватает ума для издания исполнимых указов.

blindpew_33 09 июля 2018 | 14:44

eduard53: не-не, переводится иначе
Указчику совершенно пофиг, где исполнителя возьмут деньги, такие мелочи его не интересуют.
Я указал, а как исполнить - ваши проблемы, хоть всю страну продайте.

nitsahon 09 июля 2018 | 14:47

eduard53: указчику - пофиг, что в этих указах написано... а вот тем, кто эти указы писал(очень хочется знать КТО) - по всей видимости не совсем хватает и трезвого ума, и критичного взгляда на развитие ситуации в мире.

max3446 09 июля 2018 | 14:44

Индонезия заплатит свыше 1 млрд долларов за российские многофункциональные истребители Су-35.

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный собеседник, который уточнил цену контракта и порядок поставок.

«Цена контракта — более 1 миллиарда долларов. Поставки будут осуществлены в два этапа: сначала восемь самолетов, потом еще три», — сказал собеседник агентства.

tks 09 июля 2018 | 14:50

Очередные "Новости будущего" от фантастического max3446!! ;'))) просто восторг!

physik 09 июля 2018 | 14:58

tks: Наверняка, это бот.
Человек хоть как-то привязал бы свое сообщение к теме новости (про "майские указы").

rom8883 09 июля 2018 | 14:51

max3446: Это всё распилят.

anemon 09 июля 2018 | 14:54

max3446: Этого и на одну сотую указанного не хватит, счетовод хренов!

shmuel63 09 июля 2018 | 15:01

max3446: Цена контракта - действительно 1 млрд. долларов, но заплатит Индонезия не валютой, а пальмовым маслом, как это было до сих пор. ."В первом квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года импорт пальмового масла вырос на 35,8% до 267 тыс. т." - сообщение Росстата, среда, 30 мая 2018

odobryam_s 09 июля 2018 | 14:46

« Однако из банка Остап вышел, держа в руках тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»

И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»

agamasat 09 июля 2018 | 14:46

Надо еще чего-нибудь захватить, поучаствовать в войнах, налоги увеличить, пенсионный возраст поднять до 70, зарплаты уменьшить... деньги и найдутся.

donez 09 июля 2018 | 14:47

Под праздник новогодний
Издали мы указ-
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!
...
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!
...
Кто отрицать посмеет,
Что солнышко блестит,
Что травка зеленеет
И ласточка летит?
В лесу цветёт подснежник,
А не метель метёт.
И тот из вас мятежник,
Кто скажет "не цветёт!".
...
Ручьи текут в долине,
Зиме пришёл конец.
Подснежников корзину
Несите во дворец!

... написала это указ сказочная, глуповатая принцесса-малолетка; кто написал аналогичный майский указ? Не сказочный глупец ли?

tks 09 июля 2018 | 14:48

Какой гнусный поклёп на "майские указы"!
Оказывается, Крысогном их пописал не думая??!

platonnekafrin 09 июля 2018 | 14:50

Неужели настолько в "своем мире", что даже Кудрин через три месяца понял?!

svetalana 09 июля 2018 | 14:50

А что, "майские указы" предполагали их выполнение?! Когда это у нас такое было? Скорее, эти "указы" именно для того и подписывались, чтобы потом во всех подробностях растолковать "дорогим россиянам", что надежды на лучшую жизнь просто антигосударственны и непатриотичны.

rom8883 09 июля 2018 | 14:56

Эх1 Эти бы указы лет 15 назад. Сейчас бы Америку обогнали.

ppvngavr 09 июля 2018 | 15:00

Не хватает не средств, а не хватает компетенции, здравого смысла и человеколюбия. Вот чего не хватает. Читайте об этом в публикации "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564

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