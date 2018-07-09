@Алексей Кудрин: У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» Путина@

У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» президента Владимира Путина. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительству следует распределить предусмотренные средства по направлениям и национальным программам. В противном случае неопределенность осложняет выбор основных направлений бюджетной политики.