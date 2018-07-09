Алексей Кудрин: У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» Путина
У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» президента Владимира Путина. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительству следует распределить предусмотренные средства по направлениям и национальным программам. В противном случае неопределенность осложняет выбор основных направлений бюджетной политики.
Комментарии28
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hastings 09 июля 2018 | 14:36
Значит всем нам надо поднапрячься, поднатужиться. Нельзя подставлять Владимира Владимировича!
bozman_xl 09 июля 2018 | 14:41
hastings: Силовики напрягутся и поднатужатся. После ЧМ, добренькие менты снова начнут винтить протестующих, а уж прокуроры и судьи как натужатся!
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 14:42
bozman_xl:
Всей мощи великой России не хватает для удовлетворения Пуйла. Эх! Ему бы Земной Шар под власть, Марс и Венера сразу бы увеличили расходы на "оборону".
gordy 09 июля 2018 | 14:45
@Алексей Кудрин: У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения «майского указа» Путина@
Кремлёвский фантазёр замыслил немыслимое?
romashka__ 09 июля 2018 | 14:50
Не по Сеньке шапка.
Всё профукали.
Так жить нельзя.
viktorova 09 июля 2018 | 14:47
//Значит всем нам надо поднапрячься, поднатужиться.//
Тужьтесь сильнее. Может быть поможет.
sparky 09 июля 2018 | 14:55
hastings: Не боись, болезный, уже поднатужились - на медицину будут меньше из бюджета выделять, а на пенсию позже выпускать. А ты тоже напрягись, лбом об пол сильнее стучи во время молитвы перед иконой президента, да попроси, чтобы тебе пенсию срезали во имя указов.
fazer22 09 июля 2018 | 14:36
На ВОЙНУ поменьше и хватит на указ.
sergirusso 09 июля 2018 | 14:37
Кто бы мог подумать что Плешивец - балабол!
bozk 09 июля 2018 | 14:38
Так надо отменить пенсию, может и хватит.
lenin3 09 июля 2018 | 14:46
bozk: так сразу нельзя,но можно сделать выход на пенсию в 70...
eduard53 09 июля 2018 | 14:41
А.Кудрин: "У экономики не хватает ресурсов для исполнения указа Путина".
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В переводе на человечий - указчику не хватает ума для издания исполнимых указов.
blindpew_33 09 июля 2018 | 14:44
eduard53: не-не, переводится иначе
Указчику совершенно пофиг, где исполнителя возьмут деньги, такие мелочи его не интересуют.
Я указал, а как исполнить - ваши проблемы, хоть всю страну продайте.
nitsahon 09 июля 2018 | 14:47
eduard53: указчику - пофиг, что в этих указах написано... а вот тем, кто эти указы писал(очень хочется знать КТО) - по всей видимости не совсем хватает и трезвого ума, и критичного взгляда на развитие ситуации в мире.
max3446 09 июля 2018 | 14:44
Индонезия заплатит свыше 1 млрд долларов за российские многофункциональные истребители Су-35.
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный собеседник, который уточнил цену контракта и порядок поставок.
«Цена контракта — более 1 миллиарда долларов. Поставки будут осуществлены в два этапа: сначала восемь самолетов, потом еще три», — сказал собеседник агентства.
tks 09 июля 2018 | 14:50
Очередные "Новости будущего" от фантастического max3446!! ;'))) просто восторг!
physik 09 июля 2018 | 14:58
tks: Наверняка, это бот.
Человек хоть как-то привязал бы свое сообщение к теме новости (про "майские указы").
rom8883 09 июля 2018 | 14:51
max3446: Это всё распилят.
anemon 09 июля 2018 | 14:54
max3446: Этого и на одну сотую указанного не хватит, счетовод хренов!
shmuel63 09 июля 2018 | 15:01
max3446: Цена контракта - действительно 1 млрд. долларов, но заплатит Индонезия не валютой, а пальмовым маслом, как это было до сих пор. ."В первом квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года импорт пальмового масла вырос на 35,8% до 267 тыс. т." - сообщение Росстата, среда, 30 мая 2018
odobryam_s 09 июля 2018 | 14:46
« Однако из банка Остап вышел, держа в руках тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
agamasat 09 июля 2018 | 14:46
Надо еще чего-нибудь захватить, поучаствовать в войнах, налоги увеличить, пенсионный возраст поднять до 70, зарплаты уменьшить... деньги и найдутся.
donez 09 июля 2018 | 14:47
Под праздник новогодний
Издали мы указ-
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!
...
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!
...
Кто отрицать посмеет,
Что солнышко блестит,
Что травка зеленеет
И ласточка летит?
В лесу цветёт подснежник,
А не метель метёт.
И тот из вас мятежник,
Кто скажет "не цветёт!".
...
Ручьи текут в долине,
Зиме пришёл конец.
Подснежников корзину
Несите во дворец!
... написала это указ сказочная, глуповатая принцесса-малолетка; кто написал аналогичный майский указ? Не сказочный глупец ли?
tks 09 июля 2018 | 14:48
Какой гнусный поклёп на "майские указы"!
Оказывается, Крысогном их пописал не думая??!
platonnekafrin 09 июля 2018 | 14:50
Неужели настолько в "своем мире", что даже Кудрин через три месяца понял?!
svetalana 09 июля 2018 | 14:50
А что, "майские указы" предполагали их выполнение?! Когда это у нас такое было? Скорее, эти "указы" именно для того и подписывались, чтобы потом во всех подробностях растолковать "дорогим россиянам", что надежды на лучшую жизнь просто антигосударственны и непатриотичны.
rom8883 09 июля 2018 | 14:56
Эх1 Эти бы указы лет 15 назад. Сейчас бы Америку обогнали.
ppvngavr 09 июля 2018 | 15:00
Не хватает не средств, а не хватает компетенции, здравого смысла и человеколюбия. Вот чего не хватает. Читайте об этом в публикации "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564