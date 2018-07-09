Усть-Лабинский районный суд удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

Как передает «Интерфакс», в качестве компенсации морального вреда с ответчиков взыскано по 500 тысяч рублей.

Дерипаска требовал компенсации за размещение в соцсетях без его согласия материалов, касающихся личной жизни предпринимателя.

Ответчики в настоящее время находятся в тайской тюрьме, где они оказались за организацию секс-тренингов в Таиланде.