Усть-Лабинский районный суд удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли
Как передает «Интерфакс», в качестве компенсации морального вреда с ответчиков взыскано по 500 тысяч рублей.
Дерипаска требовал компенсации за размещение в соцсетях без его согласия материалов, касающихся личной жизни предпринимателя.
Ответчики в настоящее время находятся в тайской тюрьме, где они оказались за организацию секс-тренингов в Таиланде.
Комментарии14
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olegleon 09 июля 2018 | 14:35
ну Рыбка и отработать долг сможет, а вот Алексу придётся налом платить
grigol331 09 июля 2018 | 14:41
olegleon: а вот Алексу придётся налом платить
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У богатых свои причуды, так что не факт.
alexey65 09 июля 2018 | 14:36
Так она же о своей личной жизни рассказывала, а не о его.
olegleon 09 июля 2018 | 15:00
alexey65: о личной? тогда уж "общественной"
max3446 09 июля 2018 | 14:41
Слава Суду, аплодирую стоя ему! рыбка со своим поддельником получили по заслугам. на очереди ничтожество навральный
kindman_a 09 июля 2018 | 14:48
max3446:
А кто это - навральный?
platonnekafrin 09 июля 2018 | 14:56
kindman_a: это тот, который в весь год врет, а в мае, что нафантазировал в указ записывает.
max3446 09 июля 2018 | 15:02
kindman_a: это есть в России ничтожество одно, постоянно врет, прикидывается юристом, собирает миньонов деньги, а потом неожиданно по заграницам отдыхает, как например сейчас в Италии
viktorova 09 июля 2018 | 14:43
Кто бы сомневался, что отсудит.
Ну и дешевка же он.
С проституткой судился.
grigol331 09 июля 2018 | 14:53
viktorova: Ну и дешевка же он. С проституткой судился
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т. е. с равной по уровню социальной ответственности (с), Путин В.В., "Цитатник"
grigol331 09 июля 2018 | 14:44
Усть-Лабинский районный суд удовлетворил
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Как неожиданно!
platonnekafrin 09 июля 2018 | 14:45
Тренера, наверняка, будут разочарованы в своем питомце. Нет, не этому они его учили! Бездарный попался им миллиардер, да еще и ябеда!
severnaj 09 июля 2018 | 14:59
Ключевое тут Усть-Лабинский районный суд!!!!! У Насти Рыбки шансов не было. :-)))))
zhrv 09 июля 2018 | 15:01
Я не пойму вот чего - почему этого "Алекса Лесли" тоже засудили?
Его тоже Дерипаска на яхте катал? Стесняюсь спросить, а его для кого: для "Олежки", для "Папы"?