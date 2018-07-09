Олег Орлов и Светлана Ганнушкина на Манежной площади попытались провести акцию в защиту Оюба Титиева

Правозащитники Олег Орлов и Светлана Ганнушкина сегодня на Манежной площади попытались провести акцию в защиту главы чеченского отделения Мемориала Оюба Титиева. Они развернули транспаранты с требованием освободить Титиева. Однако через несколько минут были задержаны полицейскими и препровождены в ОВД «Китай-город», – передает корреспондент «Эха Москвы».

Оюб Титиев с января этого года находится под арестом. Его обвиняют в хранении наркотиков. Сам он обвинения отрицает.