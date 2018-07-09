Олег Орлов и Светлана Ганнушкина на Манежной площади попытались провести акцию в защиту Оюба Титиева
Правозащитники Олег Орлов и Светлана Ганнушкина сегодня на Манежной площади попытались провести акцию в защиту главы чеченского отделения Мемориала Оюба Титиева. Они развернули транспаранты с требованием освободить Титиева. Однако через несколько минут были задержаны полицейскими и препровождены в ОВД «Китай-город», – передает корреспондент «Эха Москвы».
Оюб Титиев с января этого года находится под арестом. Его обвиняют в хранении наркотиков. Сам он обвинения отрицает.
Комментарии4
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olegleon 09 июля 2018 | 14:40
напомнили о своём существовании?
как же хорошо, что в России правозащитникам надо защищать только Титиева и Сенцова, а права остальных никто не нарушает
alex_melnikov Алексей Мельников 09 июля 2018 | 14:47
Молодцы Орлов и Ганнушкина - совесть России.
m_doc 09 июля 2018 | 14:59
alex_melnikov: Той "России", что за Хорватию болеет? Цена таким совестям - рупь ведро в базарный день.
rom8883 09 июля 2018 | 14:59
Требовать соблюдения прав человека в России запрещается.