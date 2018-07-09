В Таиланде спасен уже шестой подросток из затопленной пещеры

Как сообщило местное телевидение, Скорая помощь доставляет его на вертолетную площадку, откуда он будет доставлен в госпиталь.

В спасении детей, заблокированных в пещере в Таиланде, задействовано большое количество специалистов. Об этом рассказал корреспондент ТАСС в Бангкоке Григорий Зименков:



«В операции участвовало 90 водолазов, 50 со всего мира и 40 местных. Детей по очереди с промежутком 10 минут выводили наружу и сразу сажали в вертолет после посещения местного врача. Была информация, что у одного ребенка какие-то проблемы со здоровьем, не уточняя, в чем дело. Но утром сказали, что все в порядке, все налажено».

Дети провели в пещере более двух недель. Возобновить эвакуацию планируют в ближайшее время.