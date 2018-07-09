Театр «Современник» поздравил с юбилеем народную артистку России Лию Ахеджакову, которой сегодня исполнилось 80 лет

Московский театр «Современник» поздравил с юбилеем свою приму, народную артистку России Лию Ахеджакову, которой сегодня исполнилось 80 лет.

Актриса отпразднует день рождения в узком кругу, — рассказали ТАСС в театре, где Ахеджакова служит более 40 лет. Лия Ахеджакова снялась в нескольких десятках фильмов. Самые известные – «Старые клячи», «Гараж» и «Служебный роман».

Лия Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией — публично критикует власть и неоднократно выступала в защиту политзаключенных, в частности, Олега Сенцова.

Ахеджакова в числе 60 деятелей науки и культуры подписала письмо президенту путину в защиту арестованного правозащитника Оюба Титиева.