Театр «Современник» поздравил с юбилеем народную артистку России Лию Ахеджакову, которой сегодня исполнилось 80 лет
Московский театр «Современник» поздравил с юбилеем свою приму, народную артистку России Лию Ахеджакову, которой сегодня исполнилось 80 лет.
Актриса отпразднует день рождения в узком кругу, — рассказали ТАСС в театре, где Ахеджакова служит более 40 лет. Лия Ахеджакова снялась в нескольких десятках фильмов. Самые известные – «Старые клячи», «Гараж» и «Служебный роман».
Лия Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией — публично критикует власть и неоднократно выступала в защиту политзаключенных, в частности, Олега Сенцова.
Ахеджакова в числе 60 деятелей науки и культуры подписала письмо президенту путину в защиту арестованного правозащитника Оюба Титиева.
Комментарии8
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sskull 09 июля 2018 | 14:15
Как мне писали прокладосы после того, как зрители аплодировали победе сб. России " в театр ходит только путинское быдло и т.д и т.п."
Значит ли, что ахеджакнутая прима быдло-театра для быдла? Что скажете, хомячки?)
patrikk_1 09 июля 2018 | 14:22
Лия Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией — публично критикует власть и неоднократно выступала в защиту политзаключенных...
"А где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?! А мне ещё говорят: легитимно, нелегитимно…" Лия Ахеджакова - реакционерка, помогавшая на корню уничтожить российскую демократию.
ukov 09 июля 2018 | 14:22
sskull:
Значит ли, что ахеджакнутая прима быдло-театра для быдла?
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зря вы так ...просто Лия Меджидовна пожилой и больной человек.
eduard53 09 июля 2018 | 14:20
ИМХО, кремлядский быдло-зомбер, по "идейным" соображениям, это по максимуму проигнорирует. Разве что, по "культуре" могут помянуть в режиме читки вестей ...
maik19_ 09 июля 2018 | 14:24
лия ахеджакова старая русофобская прошмандовка !
buzukin1912 09 июля 2018 | 14:26
Поздравили от всей души и хотели подарить капельку умища и флакон здравого смысла. Таки отказалась! Нет бы просто кривляться - еще и либерастничает. Пожалейте старушонку!
odobryam_s 09 июля 2018 | 14:27
"Ух ты! А ей уж восемьдесят?!"
"Любовь и голуби". Фильм.
rus095 09 июля 2018 | 15:00
как артистка была очень талантлива- последнее время стала активной русофобкой и настроена явно антипутински.