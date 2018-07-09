Данные о передвижении российских и американских разведчиков стали доступны в сети

Утечка произошла в фитнес-приложении Flow финской компании Polar.

О том, что секретная информация пользователей, в том числе сотрудников спецслужб, силовых и военных подразделений разных стран, утекла в интернет, стало известно благодаря совместному расследованию группы Bellingcat, голландского портала De Correspondent и финского сетевого издания Long Play. По их данным, в открытом доступе оказались места тренировок нескольких сотен силовиков с 2014 года. Утечка позволяет, например, увидеть, где совершал пробежку высокопоставленный офицер авиабазы, где хранится ядерное оружие. В частности, упоминается Агентство нацбезопасности США, ФБР, Центр правительственной связи и Секретная разведслужба Великобритании, Главное управление внешней безопасности минобороны Франции, Служба разведки и безопасности Нидерландов.

Расследователи пишут также об участниках антитеррористических операций на Ближнем Востоке, боевых группах у границ Северной Кореи, российских солдатах в Крыму, а также о ГРУ и Службе внешней разведки России. Компанию Polar поставили в известность об утечке две недели назад. Она уже удалила из своего приложения возможность просмотра чужих данных. К расследованию приступил уполномоченный по вопросам защиты личных данных в Финляндии. Далее к этому могут подключиться и другие европейские страны. Как пишет Long Play, этот инцидент может стать первым, напрямую связанным со вступившим в силу в мае Общим регламентом о защите персональных данных.

Напомним, в январе разгорелся скандал после того, как на сайте фитнес-трекера для бегунов и велосипедистов Strava оказались места тренировок пользователей, в том числе вокруг секретных военных баз США.