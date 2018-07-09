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14:04, 09 июля 2018

Мосгорсуд отменил решение, согласно которому Серебренников и Апфельбаум должны были 19.07 завершить знакомство с делом

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, согласно которому Кирилл Серебренников и Софьи Апфельбаум должны были 19 июля завершить знакомство с уголовным делом. Ходатайство следствия направлено на пересмотр.

В своем выступлении Кирилл Серебренников обратил внимание Мосгорсуда на сложность материалов дела и призвал дать время на его изучение. Режиссер вновь заявил о своей невиновности и сказал, что уголовное дело возбудили для уничтожения его лично.

Ознакомление с делом закончат в течение 2-3 недель, отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

В суд поддержать художественного руководителя «Гоголь-центра» пришли его друзья и коллеги. После объявления решения все они не скрывали радости, и поздравляли режиссера.

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум сказала, что ей необходимо больше времени для чтения материалов дела, поскольку для нее все данные новые и ранее она не имела к ним отношения.

Адвокат Апфельбаум Ирина Повереннова заключила, что намерения затягивать процесс нет, и вместе с подзащитной сделает все необходимое для скорейшего завершения знакомства с уголовным делом.

Решение суда первой инстанции о сроках изучения материалов Мосгорсуд отменил и в отношении бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Ходатайство вернули на новое рассмотрение.

Всех фигурантов «театрального дела» обвиняют в хищении бюджетных средств.

Защита директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум не намерена затягивать ознакомление с материалами дела. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила адвокат С.Апфельбаум Ирина Повереннова после заседания в Мосгорсуде.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, установившего по ходатайству следствия для фигурантов дела «Седьмой студии» срок ознакомления с материалами до 19 июля.

«Теперь уже следствие будет просить о другом сроке, а мы к этому времени, не собираясь ничего искусственно затягивать, может быть, уже дочитаем материалы дела, но это уже будет явно не 19 июля», — сказала адвокат. И.Повереннова также сообщила, что пока заседание о продлении домашнего ареста С.Апфельбаум назначено не было. Адвокат полагает, что заседание может состояться 16 или 17 июля.

Экс-глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». С.Апфельбаум свою вину не признает.

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