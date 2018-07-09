Пятый ребенок выведен из полузатопленной пещеры в Таиланде

Сразу после этого мальчика отправили к врачам. В каком он состоянии, пока неизвестно Выход из пещеры занял у него шесть часов. По данным газеты Бангкок-Пост, спасатели рассчитывают сегодня эвакуировать еще четырех человек – таким образом, внутри останется девять.