Пятый ребенок выведен из полузатопленной пещеры в Таиланде
Сразу после этого мальчика отправили к врачам. В каком он состоянии, пока неизвестно Выход из пещеры занял у него шесть часов. По данным газеты Бангкок-Пост, спасатели рассчитывают сегодня эвакуировать еще четырех человек – таким образом, внутри останется девять.
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alexey65 09 июля 2018 | 14:32
Еще позавчера в пещере было 12 спелеологов поневоле.
Вчера вывели 4.
Сегодня уже одного и выведут еще четверых.
По подсчетам редакции остается 9.
Они там в пещере размножаются?