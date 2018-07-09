Департамент здравоохранения: Реанимации московских больниц теперь открыты для круглосуточного посещения родственников
Реанимации московских больниц теперь открыты для круглосуточного посещения родственников, — сообщили Интерфаксу в столичном Департаменте здравоохранения.
Посетителям нужно будет соблюдать определенные правила –в частности, переодеваться в стерильную одежду. Кроме того, действуют ограничения по количеству – не больше двух человек одновременно.
Стоит отметить, что в России закон не запрещает родным посещать близких в реанимации, однако до сих пор это оставалось на усмотрении лечащего врача.
Запрет навещать родственников в реанимации незаконен, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Отдельные московские больницы начали пускать родственников в реанимацию некоторое время назад, — сказал «Эху Москвы» заведующий отделением кардиореанимации Московской больницы номер 29, Алексей Эрлих.
Он также назвал излишними требования переодеваться в специальную стерильную одежду.
Допуск родственников в реанимацию поможет реабилитации пациентов, — считает актер и основатель благотворительного фонда для тяжело-больных детей Константин Хабенский.
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает навещать родственникам пациентов в реанимации.
Стоит напомнить, что президент Путин дал такое поручение еще в 2016 году по итогам своей прямой линии.
Комментарии5
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irdo 09 июля 2018 | 14:09
Ладно про реанимацию.А вот как обстоят дело с малолетними пациентами, когда запрещают матерям находиться в больнице с ними?
Отменили этот запрет или до сих пор нет?
proxozhij 09 июля 2018 | 14:35
irdo: Думаю, что до сих пор мамочки спят на полу рядом с облезлыми кроватками, а пеленки сушат на батарее. Как это было в мои времена в 80-х.
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 14:18
Хорошо бы ещё Россию к Москве присоединить, чтобы все номинально-равноправные граждане лечиться могли...
alexandro_1961 09 июля 2018 | 14:31
Большего идиотизма и придумать сложно. Реанимация - не проходной двор. Врачам нечего мешать работать. Радоваться надо дома, а прощаться - в морге.
buzukin1912 09 июля 2018 | 14:37
Действительно - нахрена в реанимации стерильная одежда и бахилы? Все равно все умрут! Лежит человек голый, рядом на соседних койках стонут и пердят - а теперича еще и посетители под ногами у врачей путаются, спрашивают - доктор, а он будет жить? А ходить? Доктор обнадежит... Этак дело дойдет и до раввинов с муллами и батюшками - а чо?