Департамент здравоохранения: Реанимации московских больниц теперь открыты для круглосуточного посещения родственников

Реанимации московских больниц теперь открыты для круглосуточного посещения родственников, — сообщили Интерфаксу в столичном Департаменте здравоохранения.

Посетителям нужно будет соблюдать определенные правила –в частности, переодеваться в стерильную одежду. Кроме того, действуют ограничения по количеству – не больше двух человек одновременно.

Стоит отметить, что в России закон не запрещает родным посещать близких в реанимации, однако до сих пор это оставалось на усмотрении лечащего врача.

Запрет навещать родственников в реанимации незаконен, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Отдельные московские больницы начали пускать родственников в реанимацию некоторое время назад, — сказал «Эху Москвы» заведующий отделением кардиореанимации Московской больницы номер 29, Алексей Эрлих.

Он также назвал излишними требования переодеваться в специальную стерильную одежду.

Допуск родственников в реанимацию поможет реабилитации пациентов, — считает актер и основатель благотворительного фонда для тяжело-больных детей Константин Хабенский.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает навещать родственникам пациентов в реанимации.

Стоит напомнить, что президент Путин дал такое поручение еще в 2016 году по итогам своей прямой линии.