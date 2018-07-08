Адвокат Серебренникова сообщил, что защита завершит ознакомление с материалами дела в течение двух-трех недель

Адвокат художественного руководителя театра «Гоголь-центр», режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что защита успеет завершит ознакомление с материалами дела в течение двух-трех недель. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение ходатайство следствия об ограничении К.Серебренникова в сроке ознакомления с материалами уголовного дела, на основании которого Басманный суд установил срок ознакомления до 19 июля. Таким образом Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты К.Серебренникова, просившую отменить постановление Басманного суда и не ограничивать время на ознакомление с материалами дела. Д.Харитонов назвал сегодняшнее решение суда «законным» и «справедливым».

«Оно означает, что нет ограничения в ознакомлении дела. Мы продолжим ознакомление. В течение двух-трех недель мы закончим с ознакомлением и подпишем все необходимые документы», — сказал он.

Д.Харитонов также сообщил, что пока заседание о продлении домашнего ареста его подзащитному назначено не было.

18 апреля Басманный суд Москвы продлил К.Серебренникову домашний арест до 19 июля.

К.Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». Режиссер свою вину отрицает.