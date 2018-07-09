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13:38, 09 июля 2018

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли 1 млн руб за публикацию его фото

Усть-Лабинский суд взыскал по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и «коуча» Александра Кириллова (Алекса Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни, сообщила журналистам помощник председателя суда Оксана Шарейко.

Таким образом, иск удовлетворен частично. Защита миллиардера требовала с ответчиков, в общей сложности, два миллиона рублей. Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры, передает РИА Новости.

Комментарии

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putin_itogy 09 июля 2018 | 13:42

"Басманный суд".
А чё..

patrikk_1 09 июля 2018 | 13:54

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли 1 млн руб за публикацию его фото...

Возня мышиная. Такой бобёр как Олег Дерипаска, должен по-мужски разбираться с Рыбками, Леслиями и Алёшками-говноедами.

donez 09 июля 2018 | 14:04

patrikk_1: А разве Дерипаска мужчина?

olgavik 09 июля 2018 | 14:14

donez: Усть-лабинский суд - самый депасовский суд в мире.

donez 09 июля 2018 | 14:24

olgavik: Наверное соотношение цена-качество там оптимальное. А с учетом того, что у Олега уже с финансами напряг, тут поневоле на эконом варианте остановишься...

ed10075 09 июля 2018 | 14:28

patrikk_1: Не бобер он, а крыса.

srk2658lu 09 июля 2018 | 14:48

patrikk_1: Так пошли Дерипаске письмецо с советом. Чего вхолостую перьями хлопать?

azatjan1 09 июля 2018 | 13:58

putin_itogy: Ни хрена себе по полмиллиона за фото, а у нас по искам морального вреда за тяжкий вред здоровью меньше присуждают.

vezdehod 09 июля 2018 | 14:05

С паршивой овцы, хоть шерсти клок - лимон "дерева" хорошая добавка для "бедного" Дерипаски.

svetalana 09 июля 2018 | 13:42

Видимо, когда Дерипаска иск подавал, он еще не знал о том, что под санкции попадет, ато бы уже весь материальный ущерб этой парочке предъявил.

archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 13:43

Усть-Лабинский карманный суд Дерипаски
да и вообще в РФ правосудие заменено "правиловом" - какой приговор пахан закажет - такой назначенные им "судьи" и вынесут

azatjan1 09 июля 2018 | 14:00

archibald_dandy_esquire: Получается, если миллиардер судится , то миллион присуждают, а если бы судился бомж по такому же иску, то заявление вообще не приняли бы.

kamen_12 09 июля 2018 | 13:43

Коуч, в народе ещё сутенёром называют.

bozk 09 июля 2018 | 13:43

Дерипаска - ум, честь и совесть эпохи на России!

yralez 09 июля 2018 | 13:44

Не подавится ли ?
Ох и пошикует.......с рыбками.

donez 09 июля 2018 | 14:06

yralez: Так он рыбу жарить не умеет.

satttana_perrrkele 09 июля 2018 | 13:45

Дерипаска и письку отодрал и мильён отсудил.
На рыбку влезть и милиончик съесть

abuvgrobu 09 июля 2018 | 13:46

Усть-Лабинский суд взыскал по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и «коуча» Александра Кириллова (Алекса Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски
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А у них был этот самый миллион ? Что-то я очень сильно сомневаюсь..

andre_klimov 09 июля 2018 | 14:21

abuvgrobu:
А - зачем? Сейчас предприимчивая парочка начнёт поднимать аппеляции по инстанциям. И, поскольку при этом они начнут предьявлять всё, что до порыпридерживали - уж даже и неизвестно, кто им пожертвует миллиончик, лишь бы они заткнулись. Возможно, что тот же дерирыбка и подкинет. А тут ещё тайская полиция начала выяснять, что же за таинственный "добровольный информатор" позаботился о делах рыболядских в Таиланде. Может заодно ещё кое-что всплывёт...

student_ru_ru 09 июля 2018 | 13:47

Маразм. А давайте у Дерипаски отсудим все его деньги. Ему, во-первых, никто не давал полномочий хапать государственную собственность, и, во вторых, эти деньги проматывать с лядями. А потом трясти с лядей непонятно что.

ematveev 09 июля 2018 | 13:52

student_ru_ru:
Так не вопрос: пишешь иск - и в суд.
Только, блин, в гражданском процесс бремя доказывания ложится на истца (в данном случае - на вас), о чем все время забывает (точнее, думает что проканает без суда) "юрист" Навальный.

Кстати, где он? Почему на митингах не был? Хомячков своих согнал в стадо, а сам в Италию свалил на пожертвования?

student_ru_ru 09 июля 2018 | 14:00

ematveev: И зачем вы мне отписываете весь этот бред насчёт истцов и суда? Прекрасно зная. что пишете бред. Вы так любите Дерипаску и готовы отдать за него последние трусы? А может. и жизнь? И почему вы задаёте вопрос насчёт Навального? Любите стрелки переводить во имя Дерипаски и сына и святаго духа аминь?

ematveev 09 июля 2018 | 14:38

student_ru_ru:

Л - логика

===
student_ru_ru
09 июля 2018 | 13:47
А давайте у Дерипаски отсудим все его деньги.
===

ematveev
09 июля 2018 | 13:52
student_ru_ru:
Так не вопрос: пишешь иск - и в суд.

===

student_ru_ru
09 июля 2018 | 14:00
ematveev: И зачем вы мне отписываете весь этот бред насчёт истцов и суда?

===

(комментарий скрыт)

putin_itogy 09 июля 2018 | 13:50

Паскудно это, Дерипаска!.(извини, не знаю твоего имени..)
Поимел КРАСИВУЮ девку, и зачмырился.
ЧМО ты, ДЕРИ-паска..!
Опущенное.
Я тебе бы при встрече(без твоей охранки) евало твоё, разбил бы в в юшку..
Ох и мразота ты, дери паска..

kamen_12 09 июля 2018 | 13:53

putin_itogy: Олег, приходи тоже без охраны, будем рубиться но ножах.

putin_itogy 09 июля 2018 | 13:55

kamen_12: не люблю ножи..
Люблю кулак.

tonight 09 июля 2018 | 13:51

Зачем ему миллиом он же миллиордер, для него его всёравно копейки он и не заметит их

novo 09 июля 2018 | 13:52

пол-ютуба залито с роликами без согласия части а то и всех показанных персонажей. Даешь прецедент!

platonnekafrin 09 июля 2018 | 13:53

Нужда проклятая заставила. Вот фото личной жизни ушло под молоток судьи всего за миллион рублей...

punyoshohlai 09 июля 2018 | 13:54

Усть-Лабинский суд взыскал

А я уж подумал, что новость из Лондона.

eduard53 09 июля 2018 | 13:59

Маладца дерипаска! А что? - клёвый приработок - толкать свои фотки с "прости-рыбками"
по пол-ляма за штучку ...

sparky 09 июля 2018 | 14:03

Интересно, был ли в этом суде хотя бы адвокат от Рыбки и Лесли?
Или судье это было неинтересно.

lager23 09 июля 2018 | 14:13

Олегу очень нужны деньги, и он высоко ценит себя, в отличии от оценок путинским государством интересов своих простых граждан! Путрасия—страна контраста!

hiryrg 09 июля 2018 | 14:14

Гад!

srk2658lu 09 июля 2018 | 14:45

При чём тут Усть-Лабинский суд?
А что, там прописан Дерипаска?

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