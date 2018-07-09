Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли 1 млн руб за публикацию его фото...

Усть-Лабинский суд взыскал по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и «коуча» Александра Кириллова (Алекса Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни, сообщила журналистам помощник председателя суда Оксана Шарейко.

Таким образом, иск удовлетворен частично. Защита миллиардера требовала с ответчиков, в общей сложности, два миллиона рублей. Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры, передает РИА Новости.