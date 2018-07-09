Новая утечка данных пользователей произошла в финском фитнес-приложении «Флоу»

Об этом сообщает расследовательская группа БеллингКэт, которая провела исследование вместе с голландскими и финскими журналистами.

Сообщается, что в числе прочих, обнаружились и данные военных и сотрудников спецслужб. В частности, упоминаются Агентство национальной безопасности США, ФББР, Центр правительственных связей и секретной разведслужбы Великобритании, российские солдаты в Крыму, сотрудники ГРУ и службы внешней разведки России.



Напомним, в январе этого года похожая история произошла с фитнес-трекером «Страва».