Новая утечка данных пользователей произошла в финском фитнес-приложении «Флоу»
Об этом сообщает расследовательская группа БеллингКэт, которая провела исследование вместе с голландскими и финскими журналистами.
Сообщается, что в числе прочих, обнаружились и данные военных и сотрудников спецслужб. В частности, упоминаются Агентство национальной безопасности США, ФББР, Центр правительственных связей и секретной разведслужбы Великобритании, российские солдаты в Крыму, сотрудники ГРУ и службы внешней разведки России.
Напомним, в январе этого года похожая история произошла с фитнес-трекером «Страва».
Комментарии1
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ematveev 09 июля 2018 | 13:41
Все в кучу собрали: и солдат России в Крыму (они так и писали про место работы: "солдат в Крыму"?), и ГРУ, которого уж 25 лет как не существует...
Хотя как знать, может сотрудники ГРУ 25 лет назад уже пользовались спецтехнологиями.
Это ж ГРУ, они все могут.
Хомячки не дадут соврать.