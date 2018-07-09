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13:32, 09 июля 2018

Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях самопровозглашенной ДНР

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В колонке на сайте «Свободная пресса» Прилепин объяснил свой шаг тем, что ни сепаратисты, ни украинские военные, по его мнению, в ближайшее время наступать не собираются.

Говоря о боевых операцих против украинских войск, Прилепин признает – цитирую – «Думаю, на любую Гаагу нам, и  мне лично, хватило бы». При этом он выражает уверенность, что судить его не будут.

Комментарии

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pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 13:34

СильнЫ врашке традиции. 50 лет врали миру про катыньский расстрел: ЭТОНЕМЫ.
Сейчас про Донбасс - НАСТАМНЕТ
В итоге шило с мешка таки вылазит, но рашкомрази ничуть не смутившись выдумывают следующую ложь.
Это уже врождённый инстинкт, врать даже без пользы для себя - врать автоматически, как дышать.

j_hasan 09 июля 2018 | 13:37

/...При этом он выражает уверенность, что судить его не будут./

Раньше закопают...

pmasel 09 июля 2018 | 13:57

Хайп по теме упал. Теперь прилепин будет отжигать за пенсионный возраст.

azatjan1 09 июля 2018 | 14:07

pmasel: А Прилепин знает, что по Российским законам он преступник и его можно посадить за наемничество, и сам в этом признается. До кучи, по Украинскому закону он иностранный наемник и террорист участник незаконных бандформирований..

vezdehod 09 июля 2018 | 14:12

Это называется Дезертирство с поля боя и за это, в военное время - расстрел, а в мирное - Магадан.

bosen48 09 июля 2018 | 14:30

vezdehod: Читай первоисточник: "После того случая, когда Владимир Путин пообещал, что украинская государственность будет иметь проблемы, если они вздумают обострять ситуацию по время Чемпионата мира по футболу, многое встало на свои места.
Стало ясно, что Порошенко безусловно боится. Что ВСУ не лезут воевать, пока их не гонят. Даже у добровольческих батальонов — и у тех задора уже нет. Первую неделю чемпионата они пытались спасти честь украинского президента и украинской армии (ну, не стыд ли — российский агрессор и тиран, улыбаясь, попугал киевских управленцев — и те мгновенно повелись, и уши прижали) — но после нескольких неудачных локальных попыток прорыва, и добробаты подуспокоились. Себе дороже.
Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики.
Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона.
Оставаясь при этом советником главы ДНР, куратором своего батальона, ну и заодно соведущим программы «Донецкий формат» и руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса. (Это я опережаю радость украинских СМИ, которые уже готовят сто пятьдесят тысячную новость про то, что «путинский террорист съехал с Донбасса» — я ещё с инспекцией к вам в редакцию приду, кривляки)."

kondrakr 09 июля 2018 | 13:37

Бедняга....Крови мало, трупов мало....Заскучал.

vladbor 09 июля 2018 | 13:40

крысы рванули?

archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 13:52

vladbor:
похоже, что кислые дела у "шахтёров и трактористов"
Гирк Ын раньше это понял
теперь до Прилеп Ына дошло
а Пут Ын вообще третий год молчит, с Сеч Ыном и Пригож Ыном бюджет пилят
на фон их всех Ким Чен Ын поумнее выглядит

ukr_777 09 июля 2018 | 13:41

фу-фу-фу

sg91 09 июля 2018 | 13:42

Так еще и Трамп собирается вывести войска из ... Украины!!!
Сам проговорился, вот:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/07/nato-summit-fears-trump-may-pull-troops-europe/
Вот фрагмент
"США имеют военное присутствие, начиная от войск до авиации, в Украине, Польше, Германии, Литве, Латвии, Эстонии."
Интересно, правда? Хомячки и скалообразные воют 4 года что в Донбассе стоит регулярная Российская Армия, а их хозяева без стеснения признаются что давно на Окраину ввели "начиная от войск до авиации"...
Так что без поддержки хозяев из НАТО Педя вообще засцыт в АТО играться, алкаш ублюдочный..

ostapbey 09 июля 2018 | 13:44

sg91: а федерасам России какое дело до приличных людей??
Твое место в параше с Наурой сношаться. И в правильном, дипломатическом смысле даже..

sg91 09 июля 2018 | 13:58

ostapbey:
Так твою самку Наура зовут? Помню что имя какое то редкое. А я ее Изаурой называл, потому что она меня "Мой господин" называла во время секса.. Ну извини что ошибся, привет передавай. Замечательная женщина, только мужик у нее, говорит, импотент и пистапол. Вчечно на каких то сайтах срется, пока она гуляет направо и налево.

ostapbey 09 июля 2018 | 14:04

sg91: из тебя такая самка, как из собачьего хвоста сито..
Не трать силы на маскировку лысины плешивому.
Даже..

dedmazay007 09 июля 2018 | 14:45

sg91: Какая бл..дь тебя родила? А ну да шалава пригожин педофил вован.

sg91 09 июля 2018 | 14:52

dedmazay007:
Ты, пидорас, сам ебало иди разбей о стенку,. Поверь, так тебе про\ще будет, ублюдок.
Что, сучонок, правда глаза колет, тварь? )))

ostapbey 09 июля 2018 | 14:57

sg91: почему на Российской Федерации не все люди федералы??
Есть же. Подобные тебе федерасы и федерасты.
И российские они..
Даже..

testmeter 09 июля 2018 | 13:43

«Думаю, на любую Гаагу нам, и мне лично, хватило бы». При этом он выражает уверенность, что судить его не будут ///
Так в Гааге не Прилепиных-Гиркиных будут судить, а товарищей повыше (не в смысле роста, конечно).
А этого придурка без суда свои утилизируют - знает много-с

vinny_vega 09 июля 2018 | 13:45

что, он жив еще что ли..

beserkons 09 июля 2018 | 13:47

Судить будут, рано или поздно!

yralez 09 июля 2018 | 13:48

Горячее слово путриота более не нужно.
Уголовник науськивал собак.....служба такая у него была.

vilingrad 09 июля 2018 | 13:49

Жаль, на захарку гранатомета не нашлось. какой бы был Герой России! Что там Лермонтов!
Соскребли бы чайной ложечкой, и как святые мощи, раздавали б патриотам...

sg91 09 июля 2018 | 14:00

vilingrad:
Там на Окраине дефицит гранатометов и минометов. Эти дебилы сразу по два заряда пихают, они и подрываются, кроша вокруг укроп в капусту.. Вон как недавно есколько укровоенов пошли в небесное АТО записываться...

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riots 09 июля 2018 | 13:53

Скотина. Думал на пикничок съездить, пару очерков накатать, искупаться в лучах славы.
А оказывается война это нечто другое.
Военные преступления не имеют срока давности. Суд это самое меньшее что он заслужил.

novo 09 июля 2018 | 13:54

как можно убивать людей с Распятием на груди? кого обманывать?

faucon2006 09 июля 2018 | 14:01

Не, про отсидку ещё поговорим

pionerka Зинаида Сацкая 09 июля 2018 | 14:03

// «Думаю, на любую Гаагу нам, и мне лично, хватило бы»//
Циничненько для "властителя дум".

vladimirgornitsky 09 июля 2018 | 14:04

Техник человеческих душ наигрался в войнушку и теперь возвращается в столицу, чтобы капитализировать свое участие в этих отваратительных игр, в результате которых одни погибают, другие - наживаются.
Правда, может Прилепину и не обломится - не стоило бы ему так открыто и громко афишировать участие российских граждан в сепаратистских бандах в "Донецкой народной республики".
Интересно, что на Эхе обходятся без кавычек, будто такая республика и впрямь существует,

apels 09 июля 2018 | 14:07

Он наступать надеялся ? :) А по моему он пиарился. Теперь понял, что так можно и под Гаагу загреметь и линяет.

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staor 09 июля 2018 | 14:51

А уголовную статью за наёмничество отменили?
Ась?
Ментовня рулит...

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