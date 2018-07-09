Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях самопровозглашенной ДНР

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В колонке на сайте «Свободная пресса» Прилепин объяснил свой шаг тем, что ни сепаратисты, ни украинские военные, по его мнению, в ближайшее время наступать не собираются.

Говоря о боевых операцих против украинских войск, Прилепин признает – цитирую – «Думаю, на любую Гаагу нам, и мне лично, хватило бы». При этом он выражает уверенность, что судить его не будут.