Люблинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего рязанского лидера движения дальнобойщиков, Алексея Борисова, на 200 тысяч рублей.

Как пишет издание «7 х 7», его обвинили в повторном нарушении правил проведения мероприятия. Речь идет о согласованном «Русском марше» 4 ноября 2017 года.

Сам Борисов утверждает, что приехал уже к окончанию акции и его даже не пропустили за ограждение.