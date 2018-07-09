Суд Москвы оштрафовал бывшего рязанского лидера движения дальнобойщиков, Алексея Борисова, на 200 тысяч рублей
Люблинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего рязанского лидера движения дальнобойщиков, Алексея Борисова, на 200 тысяч рублей.
Как пишет издание «7 х 7», его обвинили в повторном нарушении правил проведения мероприятия. Речь идет о согласованном «Русском марше» 4 ноября 2017 года.
Сам Борисов утверждает, что приехал уже к окончанию акции и его даже не пропустили за ограждение.
Комментарии2
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kochar 09 июля 2018 | 13:48
К ПРАВИТЕЛЯМ:
Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.
-Конфуций-
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А теперь перефразируем на нашу русскую власть:
К ПРАВИТЕЛЯМ:
Управляйте народом с презрением, и люди будут ненавидеть вас.
Относитесь к народу по-скотски и люди будут плевать на вас.
Унижайте людей , и люди будут проклинать вас.
-???-
r88w556xl4 09 июля 2018 | 14:04
До каких пор куркулей, владельцев фур, которые вообще не работают, будут тут называть "дальнобойщиками"? Дальнобойщики настоящие, водилы, работяги, вообще не бастовали и ни в каких акциях участия не принимали.