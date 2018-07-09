Известный актер, президент Гильдии каскадеров РФ, Александр Иншаков задержан в Центре международной торговли в Москве
Известный актер, президент Гильдии каскадеров России, Александр Иншаков задержан в Центре международной торговли в Москве. Причиной стало наличие у него травматического пистолета и патронов к нему.
По данным источника ТАСС, у Иншакова было разрешение на хранение и ношение оружия, однако, в соответствии с указом президента, до 25 июля действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.
Пистолет и патроны были изъяты, актеру грозит административный штраф по статье о нарушении правил перевозки оружия.
Комментарии16
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r88w556xl4 09 июля 2018 | 13:45
И нафига нам эта новость?
satttana_perrrkele 09 июля 2018 | 13:49
r88w556xl4: это показывают, что даже верным путиноидам, как Александр Иншаков, следует соблюдать закон! (нохчам можно не беспокоиться - Рамзанка дыров такого закона не издавал, значит можно не исполнять)
gordy 09 июля 2018 | 14:03
"... соответствии с указом президента, до 25 июля действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему."
Почему по телеку об этом не рассказали?
irdo 09 июля 2018 | 14:06
satttana_perrrkele:
Интересно, а кто на него настучал?
vezdehod 09 июля 2018 | 14:09
irdo:
Интересно, а кто на него настучал?
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Видимо у полицая нюх обострился и он его обнаружил по запаху. Идиотизм высшей категории.
kompricikos 09 июля 2018 | 14:47
irdo: он ходил и предлагал-продам недорого, патроны бесплатно
m_doc 09 июля 2018 | 13:57
r88w556xl4: Прям не новость, а целая новостища:)
ura_123 09 июля 2018 | 14:33
r88w556xl4: А ты зачем тут?
putin_itogy 09 июля 2018 | 13:46
А чё..?
Иншаков не чекист - НО имеет ПОЛНОЕ ПРАВО, защищаться ОТ БАНДИТОВ в Москве!
А чё не так, вова..?
sacranus 09 июля 2018 | 13:49
Иншаков, он же кажется, Иншак или что-то в этом роде, довольно известный в криминальных кругах персонаж, близкий к подольским . Видимо, таким, образом его предупредили чтобы не встревал куда-то. У нас же страна такая что как раз новости из криминальных банд про всяких там Япончиков-Тайваньчиков-Усмановых являются реальными и главными новостями.
gvs 09 июля 2018 | 13:50
Интересно, зачем Ишакову травматический пистолет? ))) Чтобы травмировать потенциальных противников рукояткой? ))) Тогда патроны зачем? ))) Сразу вспоминается "Правда о Чаке Норрисе" ))))
putin_itogy 09 июля 2018 | 13:53
вова, Я, твой рот(Мундиаль) имел..
Иншаков - Мужик!
Тебе до него, как до Пекина, раком..
m_doc 09 июля 2018 | 14:00
putin_itogy: Тебя из дурки надолго выпустили? Пора бы уж и обратно. Совсем ты плох, олигофрен.
stardog 09 июля 2018 | 14:00
А при чем тут оборот оружия? Он его продать, что-ли, собрался в Центре международной торговли?
hiryrg 09 июля 2018 | 14:21
А! Я его знаю - это известный член преступной ОПГ...
srk2658lu 09 июля 2018 | 14:51
//запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.//
А где здесь оборот. Он же пистолет и патроны не применял, а только носил?