Известный актер, президент Гильдии каскадеров РФ, Александр Иншаков задержан в  Центре международной торговли в Москве

Известный актер, президент Гильдии каскадеров России, Александр Иншаков задержан в Центре международной торговли в Москве. Причиной стало наличие у него травматического пистолета и патронов к нему.

По данным источника ТАСС, у Иншакова было разрешение на хранение и ношение оружия, однако, в соответствии с указом президента, до 25 июля действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

Пистолет и патроны были изъяты, актеру грозит административный штраф по статье о нарушении правил перевозки оружия.