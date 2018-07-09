Мосгорсуд отменил решения, которые ограничивали сроки для ознакомления с материалами фигурантов «дела Седьмой студии»
Ходатайство следствия было направлено на новое рассмотрение Басманного суда.
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Ходатайство следствия было направлено на новое рассмотрение Басманного суда.
Комментарии1
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neyexo 09 июля 2018 | 14:03
Игра
нижний суд может снова ограничить - ничто не запрещает