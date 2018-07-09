Спасателям в Таиланде удалось вывести на поверхность пятого спасенного подростка
Примерно в час дня по Москве он был отправлен в больницу на Скорой помощи.
Двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер 23 июня оказались отрезаны от выхода из пещеры из-за внезапного наводнения.
Комментарии4
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roman_i_olga 09 июля 2018 | 13:38
сколько можно про них уже ?? у нас в 2017 умерло 60 тыщ в трудоспособном возрасте.
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 13:45
" Примерно в час дня по Москве он был отправлен в больницу на Скорой помощи… "
Таиланд живёт по московскому времени? надо запомнить
а весь мир как? тоже по Москве сверяется?
tonight 09 июля 2018 | 13:56
Им ОЧЕНь ПОВЕЗЛО что это случилось НЕ В РАШЕ! Если в раше никто б не вызвал иностранную помощь и погибли б все как на "Курске".
Мы в раше ходили в поход в пещеры, помню оч узкие проходы сгибались чуть ли не ползком шли и могло случится что угодно и никто б нас не спас. У раши нет такой техники таких спецов да и вообще раше плевать на людей.
ukov 09 июля 2018 | 14:27
tonight:
и вообще раше плевать на людей.
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согласен... а на лядей тем более!