На восемьдесят пятом году жизни скончался писатель журналист общественный деятель Валерий Ганичев
Причина смерти Валерия Ганичева не названа. Завтра он будет похоронен на Переделкинском кладбище.
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Причина смерти Валерия Ганичева не названа. Завтра он будет похоронен на Переделкинском кладбище.
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