Режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на кинофестивале, передала приз родственникам Сенцова и Серебренникова...

Российский режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, передала свой приз – 15 тысяч евро – родственникам Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова, — передает Радио Свобода.

Стишова победила в конкурсе «К Востоку от Запада» с фильмом «Сулейман-гора». Награды на кинофестивале получили еще двое российских режиссеров. Приз международного жюри у Ивана Твердовского — за фильм «Подбросы», а Виталий Манский с картиной «Свидетели Путина» стал победителем в документальном конкурсе.