Режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на кинофестивале, передала приз родственникам Сенцова и Серебренникова
Российский режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, передала свой приз – 15 тысяч евро – родственникам Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова, — передает Радио Свобода.
Стишова победила в конкурсе «К Востоку от Запада» с фильмом «Сулейман-гора». Награды на кинофестивале получили еще двое российских режиссеров. Приз международного жюри у Ивана Твердовского — за фильм «Подбросы», а Виталий Манский с картиной «Свидетели Путина» стал победителем в документальном конкурсе.
Комментарии8
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ukraminadozemljudobrjt 09 июля 2018 | 13:08
У Серебренникова сапожки из игуаны дороже.
patrikk_1 09 июля 2018 | 13:18
Режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на кинофестивале, передала приз родственникам Сенцова и Серебренникова...
О, это она круто придумала. Одним просчитанным ходом, хитрожопая Лиза обскакала Чулпан Хаматову, Ксению Ларину, Александра Сокурова и много кого ещё. Теперь на Елизавету Стишову обрушится лавина из призов европейских кинофестивалей, но если бы она и родственникам Оюбы Титиева чего-нить отвалила, то к европейским, прибавились ещё и мусульманские фестивали.
zemljanka 09 июля 2018 | 13:26
Поздравления!
Респект.
olegleon 09 июля 2018 | 13:13
теперь её отправят в ГУЛАГ за это. это любому хомячку понятно
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 13:17
olegleon: "теперь её отправят в ГУЛАГ за это.."------ Но перед этим обязательно обольют серной кислотой и несколько раз переедут автомобилем Лада-Калина.
alex_melnikov Алексей Мельников 09 июля 2018 | 13:25
Молодец. Запомните её имя и фамилию - Елизавета Стишова.
patrikk_1 09 июля 2018 | 13:28
alex_melnikov:
Алёшка-власовец, за кого будешь болеть 11.07, за Хорватию или Англию?
m_doc 09 июля 2018 | 13:28
"Российский" режиссёр Стишова сняла фильм на киргизском языке. Хотелось бы послушать, как она по-киргизски шпрехает.