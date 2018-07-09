Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с материалами деля «Седьмой студии» для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на новое рассмотрение в Басманный суд. Сам Серебренников завил на заседании, что дело «Седьмой студии» было выдумано для уничтожения либо его самого, либо людей, с ним связанных. «Из тех материалов, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет», — добавил режиссёр.

В своем выступлении в суде Кирилл Серебренников сказал, что не намерен затягивать процесс, но для изучения материалов необходимо время. Режиссер подчеркнул, что невиновен, а уголовное дело возбудили с целью уничтожить его.

Адвокат Дмитрий Харитонов сообщил «Эху Москвы», что для завершения ознакомления с уголовным делом необходимо еще 2-3 недели.