Навещать родственников во всех столичных отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно

Соответствующий приказ подписан Департаментом здравоохранения Москвы.

Согласно новым утвержденным правилам, в реанимации могут находиться не более двух посетителей, чтобы не мешать работе медиков. Кроме того, необходимо соблюдать тишину, выключать мобильные устройства, надевать медицинский халат, бахилы, маску и шапочку, а также выполнять ряд других рекомендаций персонала, в том числе уточнять, какие вещи можно приносить с собой. При этом, надо учитывать, что некоторые реанимационные мероприятия не допускают присутствия посторонних. Памятка, в которой подробно описан порядок посещения, должна быть в каждом стационаре.

Поддержка близких имеет большое значение для успеха лечения, говорится в сообщении пресс-службы Департамента. Руководитель ведомства Алексей Хрипун напомнил, что в прошлом году на базе ряда московских многопрофильных больниц был реализован пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между врачами и родственниками пациентов. Идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Стоит отметить, что российский закон не запрещает родным посещать своих близких в реанимации. Однако, до настоящего времени этот вопрос оставался на усмотрении лечащего врача. Законопроект, который обяжет клиники пускать посетителей, Госдума приняла на днях в первом чтении.

В московских больницах для посещения родственников открыли все отделения реанимации и интенсивной терапии. Это решение может повысить эффективность лечения пациентов, считает президент общественной организации «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

А.Саверский примел в пример европейский опыт, который показал в частности, что количество осложнений после родов снизилось на 20% после того, как обстановку в роддомах приблизили к домашней.

«В реанимациях, возможно, будет тот же эффект, потому что присутствие близкого человека рядом, естественно, не только с медицинской точки зрения, но главное – с психологической, способно вывести из комы, из тяжелых состоянии, быстрее излечиться и так далее», — сказал он.

По словам А.Савреского, дискуссия на тему допустимости присутствия родственников в реанимации идет уже много лет, но только в этом году инициативу начала рассматривать в Госдуме. Вместе с тем правозащитник отметил, что в законопроекте, который недавно прошел первое чтение, используется спорная терминология. А.Саверский считает «неправильной» прописанную в документе формулировку о том, что родственникам «разрешается» посещать родных в реанимации.

«Там «разрешается» родственникам [посещать родных в реанимации]. Не надо им разрешать – им запрещать нельзя. Если вы примете его в такой форме, тогда надо разрешать входить в больницу, разрешать ходить по улицам – форма неправильная», — подчеркнул он.