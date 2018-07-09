Бельгийский король будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге

Бельгийский король Филипп будет присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге, — сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на королевский дворец. Поддержать сборную приедет и королева Бельгии, Матильда.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о намерении приехать в Петербург. Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции пройдет завтра.