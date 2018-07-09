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12:39, 09 июля 2018

Бельгийский король будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге

Бельгийский король Филипп будет присутствовать на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге, — сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на королевский дворец. Поддержать сборную приедет и королева Бельгии, Матильда.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о намерении приехать в Петербург. Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции пройдет завтра.

Комментарии

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prorab1 09 июля 2018 | 12:44

О как! А как же бойкот Путину?

andreyoo 09 июля 2018 | 12:47

prorab1: Не... нормально.
Они его сейчас бойкотируют. Завтра посетят матч. И сразу опять начнут бойкотировать.

fig_vvam 09 июля 2018 | 12:54

andreyoo: Они его и не прекращают бойкотировать.
С ним даже не встречаются и он сам в Кремле прячется. Чтобы избежать демонстративного бойкота. Приезжают на ЧМ, посмотреть матч своей команды и уезжают.
Это и есть бойкот.

andreyoo 09 июля 2018 | 13:00

fig_vvam: Ну ты клоун, чесслово! А что на других чемпионатах главы принимающих стран встречались со всеми посещавшими и матчи высокопоставленными коллегами?
Зачем Путину тратить время на встречи с королями Испании, Бельгии ... они ж просто символы не решают ничего толком. С саудовским принцем встречался, тот всеже вес имеет, с Трампом вот готовится встретиться, это поважнее всех остальных королей вместе взятых.

fig_vvam 09 июля 2018 | 13:06

andreyoo: Ага, деби, обязательно встречались, это обусловлено этикетом и элементарной вежливостью.

Но, деби, ты сам себя дрючишь, если эти короли не важны, то чему ты так радуешься, когда они приезжают? ну и придурки же вы.

ну и твое преклонение перед СШа просто унизительно.

andreyoo 09 июля 2018 | 13:29

fig_vvam:
1. Ты где-то видел мою радость?
2. Короли таки и ничего не решают. Но как раз в качестве символов своих государств их присутствие вполне показательно.
3. Вот только не либерал-хомячкам обвинять меня, или кого бы то ни было в преклонении перед США.
4. Признание факта важности встречи с президентом США есть показатель преклонения только для обделенных мозгом хомячков. Для разумных людей это лишь признание веса и роли США в современном мире.

(комментарий скрыт)

kamen_12 09 июля 2018 | 12:49

prorab1: Тереза пошла в отказ..

fig_vvam 09 июля 2018 | 12:52

prorab1: какая радость, какая радость, ну просто что необыкновенное.

деби, приезжают не к Путину, а на ЧМ, а с ПУТИНЫМ ДАЖЕ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ, КАК С ПРОКАЖЕННЫМ, ВРОДЕ.
ВОТ КАК КОРОЛЬ ИСПАНИИ ПРИЕХАЛ И УЕХАЛ.

andreyoo 09 июля 2018 | 12:56

fig_vvam: Ну и ...? Сейчас в Россию стооолько болельщиков едет. Чтож Путину со всеми встречаться? У него вон, встреча с Трампом в расписании. А что решают короли, хоть Испании, хоть Бельгии?

asokol 09 июля 2018 | 13:07

andreyoo: « А что решают короли, хоть Испании, хоть Бельгии? »

Хорошо лижешь, портянка, честно отлизываешь за 11.80!

Напомню тебе, вонючке, что обожаемый тобою гнойный ублюдок Сталин точно как ты, урод, острил: "А сколько дивизий у Папы римского?". И где теперь и ублюдок Сталин, и выращенный им великий могучий Советский Союз? Где?

(гусары, молчать!)

andreyoo 09 июля 2018 | 13:21

asokol: А что, если ты либерал-хомячек, то приотсутствии ответов на поставленные вопросы переходить на оскорбления?
Я знаю это анекдот про Сталина. И тем не менее повторюсь.
Обязательно ли главе страны принимающей чемпионат встречаться со всеми болельщиками?
Что решает король Испании?
Кстати, Медведев с хорватской президеншей вполне пообнимался. Может и даже пошептал ей чё на ушко. И с Макроном .... ой ладно-ладно не буду, а то ты сейчас вообще расплачешься от обиды за бойкот

sg91 09 июля 2018 | 12:57

prorab1:
А на трибунах Медведев будет. А ему бойкот не объявляли )))
А сТервозу порвут боллелы. И так злые что отговаривала ехать, пугала гулагами и новичками, а оказалось все на высшем уровне. А теперь единственная кто не приедет на полуфинал.. Значит надо срочно кого-то травануть в Солсбери еще. Лучше всего ее саму. Тогда претензий не будет. В коме не поездишь по ЧМ..

andreyoo 09 июля 2018 | 13:23

sg91: А на трибунах Медведев будет. А ему бойкот не объявляли )))
---
Да никому не объявляли. Дальше призывов не пошло. А призывали к бойкоту не Путина, а Чемпионата

milenacotliar 09 июля 2018 | 12:45

Роялисты затаив дыхание всей востокой и западой реставрируют монархию в РФ по франкистскому сценарию.

kamen_12 09 июля 2018 | 12:47

Фландрия и Валлония навеки вместе!

neyexo 09 июля 2018 | 12:52

Прилетит на чем?
Президентша Хорватии прилетела экономическим классом

noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 12:56

neyexo: На велосипеде приедет, ясен пень.

neyexo 09 июля 2018 | 12:57

Чувствую, наш начальник тоже придет - посидеть рядом с Макроном и королем.
Здесь ведь наши не проиграют, никаких рисков. Просто как хозяин.
(Даже Марков признал, что скорее всего не рискнул явиться на матч с Испанией)

hiryrg 09 июля 2018 | 13:08

Франция победит, и будет играть с Англией. Англия победит Францию.

ukov 09 июля 2018 | 13:16

hiryrg:
Англия победит Францию.
_________________________________________________
Англия может победить только кота Скрипалей!

sg91 09 июля 2018 | 13:26

hiryrg:
Хорваты вынесут накуй англию с ЧМ и несчастные обманутые болельщики поедут пистить сТервозу..

hiryrg 09 июля 2018 | 13:20

Я за Жиру! Классный футболист! За Францию!

a_111111 09 июля 2018 | 13:21

Бельгийский король....Они, наверное, уже жалеют что отказались от власти Нидерландского...

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