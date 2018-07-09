Департамент здравоохранения: Реанимации больниц в Москве открыли для посещения родственников...

Реанимации больниц в Москве открыли для посещения родственников, — сообщает столичный департамент здравоохранения. На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Ранее обеспечить доступ родственников в реанимацию поручил президент Путин по итогам прямой линии 2016 года.