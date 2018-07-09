Департамент здравоохранения: Реанимации больниц в Москве открыли для посещения родственников
Реанимации больниц в Москве открыли для посещения родственников, — сообщает столичный департамент здравоохранения. На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Ранее обеспечить доступ родственников в реанимацию поручил президент Путин по итогам прямой линии 2016 года.
Комментарии8
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patrikk_1 09 июля 2018 | 12:46
Департамент здравоохранения: Реанимации больниц в Москве открыли для посещения родственников...
Общую реанимацию или у каждого больного, будет индивидуальная реанимационная палата, как на Украине.
dataan 09 июля 2018 | 12:55
Прикольно:
В США запрещают гудное вскармливание новорожденных детей. Компани, выпускающие детское питание, пролобировали закон об этом запрете, не смотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необходимости длительного грудного вскармливания. Более того, американцы стали давить на ряд стран, чтобы у всех этот закон был принят. Эквадору, который резко высказался против такого закона, пригрозили сокращением военной помощи и торговыми санкциями. Тем не менее, как пишет газета New York Times, около двенадцати государств поддержали США, опасаясь, американского возмездия.
radionews 09 июля 2018 | 12:46
Этот балаган закончится, но несколько десятков пациентов реанимации заплатят за это своими жизнями.
К уходящим пускают и так, а теперь психованные тупые родичи будут мешать врачам спасать их не очень безнадёжных родственников. Да ещё грозиться врачам судами.
efilika 09 июля 2018 | 12:57
radionews: Никого никуда не пускали. В Европе толпами ходят и ничего.
andy66 09 июля 2018 | 13:05
в Европе и США больница устроена немного по-другому
radionews 09 июля 2018 | 13:09
efilika: а как же стерильность? Вот и говорю: для некоторых спасаемых это обернется смертью - от принесённой инфекции ли, от промедления из-за того что врач от буйного родственника отбивался, или родич орал, требовал лечить не так, а вот так, как он в кино видел.
У нас всегда пускали к однозначным кандидатам на тот свет, вывозили в отдельный бокс.
А теперь просто поставили стену с большим окном, стекло армированное как в дурке. Загончик такой, для посетителей. Хочешь, смотри, снимай на камеру, но под руки не лезь и комментарии свои не гавкай. Стульчики, столики, диванчики, водичка и дежурная санитарочка, чтоб если что с родичами плохое, так врачей позвала.
efilika 09 июля 2018 | 12:54
А остальные регионы только наблюдают?
ly4_sveta 09 июля 2018 | 13:11
Преподнесено завораживающе-интригующе. А что,
предстоит что-то из ряда вон?