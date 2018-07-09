Премьер-министр Таиланда посетит провинцию Чианграй, где проводится операция по спасению школьников
Премьер-министр Таиланда посетит провинцию Чианграй, где проводится операция по спасению школьников из затопленной пещеры. 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они оказались заблокированными в пещере из-за наводнения. В ходе спасательной операции на поверхность уже вывели четырех человек.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 12:47
Премьер-министр Таиланда так суетится, потому что не может забить на общественное мнение.
То ли дело наш Владимир Владимирович.
"Они заблокированы" и всё.
А сам в Сочи отдыхает, где "белые ночи".
Вот это духовно.
kindman_a 09 июля 2018 | 12:58
vasya_von_smetankin:
Добавлю, что Дм.Ан.Медведев почему-то не приехал в лагерь, где дети утонули в прошлом году...