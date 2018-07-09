Премьер-министр Таиланда посетит провинцию Чианграй, где проводится операция по спасению школьников из затопленной пещеры. 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они оказались заблокированными в пещере из-за наводнения. В ходе спасательной операции на поверхность уже вывели четырех человек.