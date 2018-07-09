Новым главным тренером сборной Испании станет Луис Энрике, ранее работавший с «Барселоной»
Контракт со специалистом будет рассчитан на два года.
Карьера Фернандо Йерро на посту главного тренера сборной Испании оказалась недолгой и, в целом, бесславной. В совокупности длилась она меньше месяца и уместила в себя четыре матча и только одну победу. Надо, конечно, сделать скидку на то, что Йерро вообще не должен был тренировать сборную Испании. Он принял ее в экстренной ситуации, за день до начала чемпионата мира, когда федерация футбола королевства внезапно расторгла контракт с Хуленом Лопетеги, который, собственно, и вывел «Красную Фурию» на первенство планеты. Впрочем, забудем о Йерро. Его сменщиком станет Луис Энрике, — сообщает газета «Marca». Ему предложен контракт сроком на два года с возможностью продления в случае удачного выступления на Евро-2020. В последний год Энрике нигде не работал. До этого тренировал «Барселону». С ней ему удалось сделать требл. В 2015-м «Барса» выиграла чемпионат и кубок Испании, а также Лигу Чемпионов. Правда, следующие сезоны получились куда менее успешными.
На чемпионате мира по футболу сборная Испании дошла до 1/8-й финала, где уступила России в серии послематчевых пенальти.
Комментарии3
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dataan 09 июля 2018 | 12:59
Да. От испанцев такой игры никто не ожидал. Но они, думаю, быстро сделают выводы.
dekadik 09 июля 2018 | 13:03
Слуцкий бы подошёл больше, он знает как надо играть в Навальный футбол....
lapsha 09 июля 2018 | 13:05
Странно как-то с отставкой главного тренера получилось. "С этого места подробнее"