В Иране арестована 18-летняя гимнастка Маэдэ Ходжабири, которая выложила в Инстаграме видео с танцами
Девушку обвинили в грубом нарушении моральных норм, а также в том, что она публично появилась с непокрытыми волосами и без хиджаба. Какое наказание грозит нарушительнице, пока неизвестно.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 09 июля 2018 | 12:07
Предури исламские. Прав был Шендерович.
patrikk_1 09 июля 2018 | 12:24
В Иране арестована 18-летняя гимнастка Маэдэ Ходжабири, которая выложила в Инстаграме видео с танцами...
Нашёл её в Инстаграме, с помощью "Медузы", поставил ей "лайк" под видео.
mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 12:09
Удобно ли исламистским бабам заниматься гимнастикой в парандже?
efilika 09 июля 2018 | 13:01
mikhail_spb_: наш вектор обозначили. С работы уже за такие дела увольняют.
chapter_2 09 июля 2018 | 12:15
Моральные нормы Ирана аморальны. Сколько ещё будут мусульмане издеваться над своими женщинами?
kamen_12 09 июля 2018 | 12:25
chapter_2: Свободу женщинам Востока! Каждой женщине по одному мужу!
mystar 09 июля 2018 | 12:33
chapter_2: Сколько ещё будут мусульмане издеваться над своими женщинами?
__________________________________________________________________
Разбомбить. Раз-бом-бить. Ирак, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ. Куда смотрят американские соколы? Почему не летят устанавливать демократию?
sergo_25_26 09 июля 2018 | 12:26
мизулиной и яровой на заметку. Есть в каком направлении работать.
consts 09 июля 2018 | 12:33
А будут ли стражи ислама высматривать иранок с непокрытыми головами на матчах сборной Ирана в России? Их там было ох как много!
kamen_12 09 июля 2018 | 12:39
consts: Они закон не нарушили. В России разрешено без платка.
viniqi 09 июля 2018 | 12:47
kamen_12: Подобное ожидает и Россию- семимильными шагами назад в исламское средневековье!!! спасибо путину за это!!!
andre_klimov 09 июля 2018 | 12:45
consts:
Как раз на прошедших пятничных проповедях им было уделено внимание. Их обвинили в "неподобающем поведении" (в частности - в том, что женщиныбыли одеты по-европейски). Так что - продолжение следует.
kamen_12 09 июля 2018 | 12:53
andre_klimov: Им проповеди в мечети по электронной почте скидывают?
andre_klimov 09 июля 2018 | 12:57
kamen_12:
Шайтан их знает, как они координируются. Но все проповеди мониторятся в рамках борьбы с религиозным терроризмом.
decontes 09 июля 2018 | 12:37
А по телеку пропагондоны нам рассказываютЪ, что Ыран цивилизованная и хАрошая страна, а вы фсё врёте либЫрасты!
come_on 09 июля 2018 | 13:03
Хорошая религия. Мужику можно блядовать без ограничений, а бабу под арест за танцы наедине с самой собой.