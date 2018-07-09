100 человек погибли, около 60 числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юго-западе Японии
Власти привлекают дополнительные силы для спасения пострадавший, рассказал премьер-министр Синдзо Абэ. Перевод РБК.
В пострадавших районах нарушено электроснабжение и подача водопроводной воды. Наводнение повлияло и на работу некоторых промышленных предприятий. В частности, автомобильная компания «Мазда» закрыла свой центральный офис в Хиросиме.
Комментарии2
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olegleon 09 июля 2018 | 12:11
перед силами природы беззащитны даже самые технологически развитые общества
prorab1 09 июля 2018 | 12:46
Абэ должен уйти в отставку!