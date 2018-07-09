100 человек погибли, около 60 числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юго-западе Японии

Власти привлекают дополнительные силы для спасения пострадавший, рассказал премьер-министр Синдзо Абэ. Перевод РБК.

В пострадавших районах нарушено электроснабжение и подача водопроводной воды. Наводнение повлияло и на работу некоторых промышленных предприятий. В частности, автомобильная компания «Мазда» закрыла свой центральный офис в Хиросиме.