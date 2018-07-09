В Таиланде возобновили операцию по спасению детской футбольной команды, заблокированной в одной из пещер

В Таиланде возобновили операцию по спасению детской футбольной команды, заблокированной более двух недель назад в одной из пещер. Сейчас там остаются восемь спортсменов и их тренер.

В операции задействованы порядка восьми десятков дайверов. В том числе иностранных, например, из Австралии и Великобритании. Сегодня на месте ожидают премьер-министра Таиланда. Ранее глава МВД страны сообщил, что во втором этапе эвакуации будут участвовать те же пловцы, что и накануне, поскольку они хорошо знакомы с ситуацией и у них уже есть успешный опыт. Вчера им удалось благополучно вывести из пещеры четырех человек. По данным властей, все они чувствуют себя хорошо, но направлены в больницу для детального медицинского обследования.

12 игроков подростковой футбольной команды и их 25-летний наставник оказались отрезаны от выхода в одной из затопленных пещер на севере Таиланда из-за начавшегося ливня. Это произошло 23 июня. На их поиски ушло больше недели. Свою помощь властям страны предложил основатель компании Space X Илон Маск. Накануне он опубликовал в Твиттере видео подводных испытаний мини-субмарины. Ее небольшие размеры, по словам изобретателя, позволят легко пройти через узкие проходы пещеры. Ааппарат, в котором может поместиться один человек, должен быть настолько легким, чтобы его смогли пронести два дайвера.

Между тем, прогноз метеорологов неутешительный. Не исключены новые проливные дожди, которые могут значительно осложнить спасательную операцию.