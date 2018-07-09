Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно в стационарах Москвы
Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте здравоохранения. Порядок посещений детально описан в памятке для родственников, которые есть в каждом стационаре.
Допуск родственников в реанимацию поможет реабилитации пациентов, считает актёр и основатель благотворительного фонда для тяжело больных детей Константин Хабенский.
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает родственникам навещать пациентов в реанимации.
Комментарии1
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andy66 09 июля 2018 | 12:05
ура, теперь в реанимации будет проходной двор! Это резко улучшит выживаемость пациентов