Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно в стационарах Москвы

Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте здравоохранения. Порядок посещений детально описан в памятке для родственников, которые есть в каждом стационаре.

Допуск родственников в реанимацию поможет реабилитации пациентов, считает актёр и основатель благотворительного фонда для тяжело больных детей Константин Хабенский.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает родственникам навещать пациентов в реанимации.