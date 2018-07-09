На иркутском авиационном заводе в одном из цехов начался пожар
Огонь охватил 800 квадратных метров, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Пожару присвоен 4-й повышенный номер сложности. Все работники цеха – 50 человек эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал. Авиазавод принадлежит корпорации «Иркут».
Комментарии2
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fig_vvam 09 июля 2018 | 11:48
Все разворовали? И теперь пожар лучший выход.
vasyakirin 09 июля 2018 | 11:54
fig_vvam: еще полсотни высокотехнологичных рабочих места....., и опять минусом...