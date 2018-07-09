На иркутском авиационном заводе в одном из цехов начался пожар

Огонь охватил 800 квадратных метров, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Пожару присвоен 4-й повышенный номер сложности. Все работники цеха – 50 человек эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал. Авиазавод принадлежит корпорации «Иркут».