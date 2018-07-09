Личный самолёт лидера КНДР сегодня был замечен во Владивостоке
Был ли на борту сам Ким Чен Ын, неизвестно, сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Собеседники телеканала предположили, что в Россию приезжали северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия лидера КНДР в Восточном экономическом форуме. Он пройдёт во Владивостоке в сентябре.
Ранее стало известно, что министр Лавров во время визита в Пхеньян передал Ким Чен Ыну приглашение президента Путина.
Комментарии6
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demosua 09 июля 2018 | 11:38
Ын летает самолетами?
tom_tom 09 июля 2018 | 11:45
Нет. У него нет самолета. Только поездом перемещается. Поэтому эта "новость" - очередной фейк.
kamen_12 09 июля 2018 | 11:48
tom_tom: Его папа только поездом перемещался. Я службу тянул на ветке из Северной Корее, на ушах все особисты стояли, пока серебрянный поезд не прошёл
oneoretwo 09 июля 2018 | 11:42
...день аванса ?
s011ma 09 июля 2018 | 11:48
А ПРО во Владивостоке у нас не работает? А то никто ничего не знает, а самолет спокойненько приземлился. Непорядок! Это так мы Родину охраняем?
nikmart001 09 июля 2018 | 11:55
s011ma: Вы наверное не в курсе, но самолет у него российского производства и вполне мог на профилактику прилетать. И тут скорее всего все согласовано. А не знали только журналисты, а те кому надо - все знали.