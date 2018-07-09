Личный самолёт лидера КНДР сегодня был замечен во Владивостоке

Был ли на борту сам Ким Чен Ын, неизвестно, сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Собеседники телеканала предположили, что в Россию приезжали северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия лидера КНДР в Восточном экономическом форуме. Он пройдёт во Владивостоке в сентябре.

Ранее стало известно, что министр Лавров во время визита в Пхеньян передал Ким Чен Ыну приглашение президента Путина.