Во фракции ЛДПР в Госдуме выясняют, что произошло с их коллегой депутатом Сергеем Жигаревым
Ранее телеканал РенТВ сообщал о том, что депутата избили. Во фракции эту информацию не подтверждают, ссылаясь на то, что с Жигаревым пока не удаётся связаться. РенТВ утверждает, что у депутата закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, от госпитализации он отказался.
Комментарии6
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yralez 09 июля 2018 | 11:42
Там уже какому то придурку на букву Ху..... тоже раньше по голове настучали.....такой путриот стал!
Окончательно вышибли совесть.
gordy 09 июля 2018 | 11:47
"...у депутата закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, от госпитализации он отказался."
Это никак не повлияет на качество законотворчества?
fig_vvam 09 июля 2018 | 11:51
gordy: наличие мозга для российского депутата не обязательно вообще.
Это я про головной мозг.
спинной нужен, он управляет рефлексами, вроде.
s011ma 09 июля 2018 | 11:46
Во фракции ЛДПР ничего о происшедшем не знают, РЕН ТВ утверждает, что это было - к бабке не ходи, они и избили.
kamen_12 09 июля 2018 | 11:54
Депутаты от ЛДПР кремень! С проломленным черепом на работу ходят.
tverboul 09 июля 2018 | 11:55
Люди наконец медленно, но верно начинают понимать, что к чему?