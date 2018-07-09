Во фракции ЛДПР в Госдуме выясняют, что произошло с их коллегой депутатом Сергеем Жигаревым

Ранее телеканал РенТВ сообщал о том, что депутата избили. Во фракции эту информацию не подтверждают, ссылаясь на то, что с Жигаревым пока не удаётся связаться. РенТВ утверждает, что у депутата закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, от госпитализации он отказался.