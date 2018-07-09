Галина Панина, которая до недавнего времени была пиар-директором компании «Леруа Мерлен», подала заявление в полицию
Она требует привлечь к ответственности тех, кто угрожает ей и её семье, сообщает «Телеграм-канал» «Мэш».
После матча между сборными России и Испании Панина разместила в Фэйсбуке фейковое сообщение о девушке, сожжённой фанатами, отметив, что таким образом «вскрывает ватку», а позже грубо отвечала комментаторам и банила пользователей, которые сомневались в правдивости истории. Позже ей пришлось уволиться и принести извинения, напоминает «Знак.ком».
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 11:38
Что было бы со зверушкой, допусти она подобное в Израиле? А на Украине?
evgolius7 09 июля 2018 | 11:39
noxepy_7_40_:
А с тобой ватный ты наш?
m_doc 09 июля 2018 | 11:39
Зачем набитой дуре угрожать? Это лишнее. Я против:)
azt 09 июля 2018 | 11:48
m_doc: Да кому она сдалась.. )
m_doc 09 июля 2018 | 11:55
azt: Точняк! Она ж профессиональная пиарщица:)) Вот жути и нагоняет.
olegleon 09 июля 2018 | 11:40
вот хохма! сама побежала к "вате" за защитой от слов других.
а когда "сжигала девушку", то почему заявление в полицию не писала?
ivfn 09 июля 2018 | 11:47
olegleon:
На этой Паниной клейма негде ставить. Отмороженная полностью. Графиня хренова.
// Некоторые неизвестные факты из жизни клинической русофобки из Леруа Мерлен - Гальки Приморской//
https://anti-chief.livejournal.com/2702781.html
//В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы///
https://anti-chief.livejournal.com/2704528.html
Это о графине Леруа Марленовой. Это поганяло такое у нее стало.
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 11:41
Ну всё, в России появилась новая медиа-звИзда!
parasuk_ 09 июля 2018 | 11:48
Неужели нашлись желающие препарировать глупую либерашку панину?
viktorova 09 июля 2018 | 11:49
Наивная. В первый раз, наверное, в полицию обращается.
В путинской России в полиции ничего не добьёшься. Пошлют ее и никто не будет этим заниматься, так как с этого денег не получить.
andreyoo 09 июля 2018 | 11:52
А явку с повинной она в том же заявлении написала?