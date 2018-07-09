Галина Панина, которая до недавнего времени была пиар-директором компании «Леруа Мерлен», подала заявление в полицию

Она требует привлечь к ответственности тех, кто угрожает ей и её семье, сообщает «Телеграм-канал» «Мэш».

После матча между сборными России и Испании Панина разместила в Фэйсбуке фейковое сообщение о девушке, сожжённой фанатами, отметив, что таким образом «вскрывает ватку», а позже грубо отвечала комментаторам и банила пользователей, которые сомневались в правдивости истории. Позже ей пришлось уволиться и принести извинения, напоминает «Знак.ком».