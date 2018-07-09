Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте здравоохранения. Порядок посещений детально описан в памятке для родственников, которые есть в каждом стационаре. В то же время отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посторонних. Кроме того, режим работы таких отделений требует переодеваться в специальную стерильную одежду. А также ограничивает количество посетителей – не больше двух человек одновременно.