Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с материалами деля «Седьмой студии» для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на новое рассмотрение в Басманный суд. Сам Серебренников завил на заседании, что дело «Седьмой студии» было выдумано для уничтожения либо его самого, либо людей, с ним связанных. «Из тех материалов, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет», — добавил режиссёр.