Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с материалами деля «Седьмой студии»
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда, который ограничил сроки ознакомления с материалами деля «Седьмой студии» для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Ходатайство следствия направлено на новое рассмотрение в Басманный суд. Сам Серебренников завил на заседании, что дело «Седьмой студии» было выдумано для уничтожения либо его самого, либо людей, с ним связанных. «Из тех материалов, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет», — добавил режиссёр.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 09 июля 2018 | 11:36
" дело «Седьмой студии» было выдумано"
вот теперь понятно. значит никаких бюджетных денег он не получал и, значит, не мог их "освоить". а сказку про миллионы следователи придумали. а миллионов то вообще не было.
fig_vvam 09 июля 2018 | 11:55
olegleon: деби, бюджентные деньги были получены и потрачены на спектакли, на постановку котрорых и были получены.
Эти спектакли видели многие тысячи людей, на них написаны десятки рецензий критиками.
Но вот следователи их не видели.
Поэтому они говорят, что спектаклей не было.
деби, ты ведь тоже не видел эти спектакли, да?
tom_tom 09 июля 2018 | 11:55
Самое смешное, что все эта русские, купившая билеты на предстоящие игры теперь без своей команды, прийдут на стадионы с российскими флагами на рожах и в руках, и будет орать "Россия, Россия!" Это как смотреть на яхты Абрамовича-Мельниченко, и орать "я тоже, я тоже!"