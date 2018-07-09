Защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в миланский «Интер»

Правда пока итальянский клуб рассматривает российского бразильца лишь как запасной вариант.

Чемпионат мира способствовал росту интереса европейских клубов к российским футболистам. Подобных историй хватает. «Челси» и «Ювентус» интересуются Головиным, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха – Кутеповым, «Эвертон» — Дзюбой и поди знай правда оно или не совсем. Об интересе «Интера» к Марио Фернандесу пишет итальянское издание «Кальчомеркато», кстати, специализирующееся на всевозможный инсайдах с трансферного рынка. По его информации, миланский клуб, который осенью сыграет в Лиге Чемпионов, намерен укрепить правый фланг.

Приоритетный вариант, отмечает издание, хорват Шиме Врсалько из «Атлетико». Если купить его не удастся, «Интер» начнет охоту за Фернандесом. Российский бразилец заслужил высокие оценки журналистов и скаутов за матчи с Испанией и Хорватией. В последнем он даже сумел отличиться, хотя затем не реализовал свой 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти. Среди болельщиков Фернандес даже заработал неоригинальное, но почетное прозвище «Супер Марио» в честь того самого усатого водопроводчика.

В данный момент Марио Фернандес выступает за столичный ЦСКА.