Защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в миланский «Интер»
Правда пока итальянский клуб рассматривает российского бразильца лишь как запасной вариант.
Чемпионат мира способствовал росту интереса европейских клубов к российским футболистам. Подобных историй хватает. «Челси» и «Ювентус» интересуются Головиным, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха – Кутеповым, «Эвертон» — Дзюбой и поди знай правда оно или не совсем. Об интересе «Интера» к Марио Фернандесу пишет итальянское издание «Кальчомеркато», кстати, специализирующееся на всевозможный инсайдах с трансферного рынка. По его информации, миланский клуб, который осенью сыграет в Лиге Чемпионов, намерен укрепить правый фланг.
Приоритетный вариант, отмечает издание, хорват Шиме Врсалько из «Атлетико». Если купить его не удастся, «Интер» начнет охоту за Фернандесом. Российский бразилец заслужил высокие оценки журналистов и скаутов за матчи с Испанией и Хорватией. В последнем он даже сумел отличиться, хотя затем не реализовал свой 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти. Среди болельщиков Фернандес даже заработал неоригинальное, но почетное прозвище «Супер Марио» в честь того самого усатого водопроводчика.
В данный момент Марио Фернандес выступает за столичный ЦСКА.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 09 июля 2018 | 11:08
Теперь Путину придется покупать новых бразильцев и давать им гражданство?
Детский спорт развивать не думают. На него у правящего ворья денег нет.
olegleon 09 июля 2018 | 11:21
danko1: зато на вас деньги есть ))
а для Путина это важнее всего. не будущее России, а прошлое
evgolius7 09 июля 2018 | 11:27
Футбол в России — это когда 140 миллионов нищих больше всего волнует, чтобы 11 российских миллионеров заработали с помощью футбольного мяча еще больше миллионов.
olegleon 09 июля 2018 | 11:33
evgolius7: вот даже ты пишешь "заработали", а не "получили".
если человек зарабатывает, то мне пофигу сколько. хоть миллионы. т.к. эти деньги ему выплачивают не из бюджета, т.е. не из налогов.
"Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков"
evgolius7 09 июля 2018 | 11:37
olegleon:
Не бывает никаких "государственных" денег, бывают только деньги налогоплатильщиков.
М. Тетчер.
Переводчик видно у тебя полиз Путина.
olegleon 09 июля 2018 | 11:43
evgolius7: There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money.
так тебе проще?
shicotus_live 09 июля 2018 | 11:10
Отлично! Чем больше нашей сборной молодёжи уедет в хорошие европейские клубы, тем интересней будет наша команда.
beserkons 09 июля 2018 | 11:22
shicotus_live: Ну Фернандес далеко не молодежь и ему ничего не стоит принять гражданство Италии.
vlad2 09 июля 2018 | 11:45
beserkons: если он сыграл хоть одну игру за какую- нибудь сборную, то он всю жизнь имеет право только за нее и выступать. Теперь он " русский" до окончания карьеры.
neon999 09 июля 2018 | 11:21
Футболисты - это актив клубов. Клубы их перепродают, но в сообщениях пишут так, словно сам футболист взял и куда-то решил перейти.
oneoretwo 09 июля 2018 | 11:23
Защитник сборной России Марио Фернандес...
-----------------------------------------------
...коренной такой, настоящий расиянец - "на нашего буншу похож..."