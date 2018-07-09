Россия, по некоторым данным, передала США проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки

В нем говорится о важности диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран.

Москва предложила, чтобы президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп назвали сотрудничество между двумя странами одним из факторов мировой стабильности. Об этом газете «КоммерсантЪ» рассказали два источника в госструктурах США. Также в проекте заявления по итогам саммита в Хельсинки указано, что Москва и Вашингтон должны развивать экономические связи и продвигать контакты между людьми. В российских госструктурах, которые организуют встречу Путина и Трампа, эти тезисы подтвердить не смогли, отмечает «Коммерсантъ». Между тем собеседники газеты в Вашингтоне сказали, что Белый дом готов взять за основу российский проект заявления. Впрочем, они уточнили: в документе должна быть указана озабоченность США по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года». Также, по словам источников, в Вашингтоне будут добиваться гарантий того, что это ситуации больше не повторится.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки запланирован на 16 июля.