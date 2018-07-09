Россия, по некоторым данным, передала США проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки
В нем говорится о важности диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран.
Москва предложила, чтобы президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп назвали сотрудничество между двумя странами одним из факторов мировой стабильности. Об этом газете «КоммерсантЪ» рассказали два источника в госструктурах США. Также в проекте заявления по итогам саммита в Хельсинки указано, что Москва и Вашингтон должны развивать экономические связи и продвигать контакты между людьми. В российских госструктурах, которые организуют встречу Путина и Трампа, эти тезисы подтвердить не смогли, отмечает «Коммерсантъ». Между тем собеседники газеты в Вашингтоне сказали, что Белый дом готов взять за основу российский проект заявления. Впрочем, они уточнили: в документе должна быть указана озабоченность США по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года». Также, по словам источников, в Вашингтоне будут добиваться гарантий того, что это ситуации больше не повторится.
Саммит Путина и Трампа в Хельсинки запланирован на 16 июля.
Комментарии12
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andygo__ru 09 июля 2018 | 11:11
"указано, что Москва и Вашингтон должны развивать экономические связи..." ----
--- отличная идея! Уже работает - по лекарствам, например!
"и продвигать контакты между людьми. " ---
--- тоже чудесно (уже) работает: депутаты аплодируют гостям-сенаторам из ненавистной Америки; едросы - везут бобосы; Пехтин - смотрит на море из окон своей квартиры... Красота в области контактов!
honduras_na_colime 09 июля 2018 | 11:21
А тем временем Нью Йорк Мэгэзин опубликовал длиннющую протыню с таким подзаголовком: "Will Trump Be Meeting With His Counterpart — Or His Handler?"
Я бы перевёл это так: куратор Плюгавый назначил встречу агенту Рыжему.
Что необычного - впервые серьёзное западное издание пишет об этом прямо и развёрнуто.
andre_klimov 09 июля 2018 | 11:25
honduras_na_colime: "серьёзное западное издание"
Для кого - как. Кому-то и Playboy - аналитическое издание :))
kamen_12 09 июля 2018 | 11:41
honduras_na_colime: Смотри фокс ньюс и первый канал, там правду говорят.
mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 11:11
Видимо, кремлёвские спичрайтеры уверены, что Трамп будет читать по бумажке их текст?
dorin1987 09 июля 2018 | 11:36
mikhail_spb_: А какая разница? Всякие потупчико-коселево-соловьевы прочитают любой текст на фоне фотки ручканья царька РФ и трампнаша.
danko1 09 июля 2018 | 11:11
Если проект итогового заявления по итогам саммита готовят заранее и в нем одно пустословие, то закономерно, что обе стороны ничего и не ожидают никаких существенных результатов.
donez 09 июля 2018 | 11:23
danko1: /что обе стороны ничего/
А там нет "обеих" сторон. Есть сторона одна,-США. И она определит и судьбу нашей страны и судьбу путина с его дружками, исходя из того на что согласится Кремль из уже заявленного Белым Домом.
Там не будет переговоров, там будет отползание с рельс перед американским локомотивом, ну или смерть как у Анны Карениной.
testmeter 09 июля 2018 | 11:12
Базара еще не было, а до чего добазарились уже известно
platonnekafrin 09 июля 2018 | 11:14
Потерявшиеся во времени заблудились. Совсем...
donez 09 июля 2018 | 11:19
Путин хочет подписать заявление когда еще и слова то не произнесены...
Это как же надо перепугаться, что неделю начать себе соломки подстилать? Кстати правильно боится. Понимает, что в Хельсинки вызывают ему предьяву сделать. И тут если не ответить ( а отвечать давно нечем) то быть опущенным, со всеми вытекающими...
demosua 09 июля 2018 | 11:41
Итоги будущего саммита уже подведены?