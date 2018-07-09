44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся нервно паралитическим веществом, скончалась вечером 8 июля
44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся нервно паралитическим веществом, скончалась вечером 8 июля, сообщает Скотланд-Ярд. Возбуждено дело об убийстве. Расследование ведут представители контртеррористических подразделений и около ста детективов. Второй пострадавший 45-летний Чарльз Роули остаётся в больнице. Его состояние критическое, сказала главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.
Эксперты подтвердили, что Стерджес и Роули подверглись воздействию того же вещества, что и Срипали. Речь идёт о веществе «Новичок».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что потрясена и шокирована смертью Дон Стёрджес. По её словам, инцидент расследуется, как убийство.
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 11:05
Ага, ага. Вот Бабченка не даст соврать.
honduras_na_colime 09 июля 2018 | 11:09
noxepy_7_40_: Ну что, путриоты, кольцо сжимается, синхронно со сфинктером вашего нацпидepa.
andreyoo 09 июля 2018 | 11:35
honduras_na_colime: Ну что, путриоты, кольцо сжимается,...
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А чё, не скучно? Я от тебя и тебе подобных сию фразу уже много-много лет слышу. Он сжимается, разжимается, опять сжимается и т.д.
ukov 09 июля 2018 | 11:36
Если у Вити в Kyivе зачесался honduras,
Значит автор ...?
olegleon 09 июля 2018 | 11:11
"подверглись воздействию того же вещества, что и Срипали."
а вот про кота забыли. а он был единственной жертвой, которая умерла
nikmart001 09 июля 2018 | 11:50
olegleon: Да нет, там было два кота, одного полиция убила, а второй убежал. Я думаю как раз второй и отравил следующих пострадавших. А может они его съели и отравились....
glotov 09 июля 2018 | 11:12
Логичнее было бы именно в такой момент обвинить некую "темную силу" в атаке на неповинных граждан - если есть улики по первому случаю отравления . Если такового заявления нет, закрадываются подозрения, что нет никаких улик, доказывающих причастность к первой атаке иностранного государства. Другими словами, англичане обгадились.
neon999 09 июля 2018 | 11:17
А каких-нибудь деталей журналистам ЭМ не удалось наскрести ? Уже несколько дней - лишь намеки на произошедшее.
russky77 09 июля 2018 | 11:23
Плюхнул попу на газончик,
И нащупал ей баллончик.
Нюхать не спеши, дружок,
Вдруг там газик "Новичок"!
ФСБ-шным оперативникам надо повышать культуру производства. Отравил - убери за собой! А вдруг в том парке какой-нибудь депутатский сынок захочет в кустиках дурь покурить...
grazschdanin 09 июля 2018 | 11:31
Странно, Скрипалей спасли, а своих граждан в аналогичной ситуации - не спасли. Почему?
znajka 09 июля 2018 | 11:48
grazschdanin: Потому что Скрипали отрубились в общественном месте и быстро попали к врачам, а эти - дома и время было упущено. Что тут странного, удило?