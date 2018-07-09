Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на ограничение сроков ознакомления с делом для Серебренникова и Апфельбаум

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на ограничение сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Вопрос направлен на новое рассмотрение в Басманный суд.

Мосгорсуд учел доводы защиты и обвиняемых. Кирилл Серебренников подчеркнул, что в столь короткие сроки ознакомиться с делом невозможно, более того, по его мнению, расследование не проводится, само дело выдумано, а к экономической стороне вопроса отношение имеет только Нина Масляева. Решение суда Кирилл Серебренников воспринял радостно, поздравили режиссера коллеги и друзья из группы поддержки. Адвокат Дмитрий Харитонов в интервью «Эху» сказал, что с подзащитным сделают все возможное для скорейшего завершения чтения материалов дело, постараются уложиться в несколько ближайших недель.

Софья Апфельбаум отметила, что ряд томов дела для ознакомления не предоставляют и просила отменить постановление Басманного суда. В итоге апелляционную жалобу приняли частично и направили материалы на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Басманный суд Москвы изначально давал Кириллу Серебренникову время до 19 июля на чтение материалов дела. В этот же срок дело должна была прочитать и Софья Апфельбаум.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств.