Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на ограничение сроков ознакомления с делом для Серебренникова и Апфельбаум
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда на ограничение сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Вопрос направлен на новое рассмотрение в Басманный суд.
Мосгорсуд учел доводы защиты и обвиняемых. Кирилл Серебренников подчеркнул, что в столь короткие сроки ознакомиться с делом невозможно, более того, по его мнению, расследование не проводится, само дело выдумано, а к экономической стороне вопроса отношение имеет только Нина Масляева. Решение суда Кирилл Серебренников воспринял радостно, поздравили режиссера коллеги и друзья из группы поддержки. Адвокат Дмитрий Харитонов в интервью «Эху» сказал, что с подзащитным сделают все возможное для скорейшего завершения чтения материалов дело, постараются уложиться в несколько ближайших недель.
Софья Апфельбаум отметила, что ряд томов дела для ознакомления не предоставляют и просила отменить постановление Басманного суда. В итоге апелляционную жалобу приняли частично и направили материалы на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Басманный суд Москвы изначально давал Кириллу Серебренникову время до 19 июля на чтение материалов дела. В этот же срок дело должна была прочитать и Софья Апфельбаум.
Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств.
Комментарии4
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olegleon 09 июля 2018 | 11:07
вот оно проявление беззакония и скатывания к 37-у году!
neon999 09 июля 2018 | 11:13
На ЭМ упорно поются изобразить показательную порку Серебрянникова в виде «законной» процедуры. Пишут про всякие «суды», «материалы дела», пытаясь внушить, что произвол и издевательство - это на самом деле нечто, имеющее отношение к правосудию.
ivfn 09 июля 2018 | 11:49
neon999:
Деньги воровала, да. Но вину отрицаю (с) Софья Апфельбаум
oneoretwo 09 июля 2018 | 11:31
...мясорубка работает безостановочно...