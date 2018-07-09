Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство следствия об ограничении режиссёра Кирилла Серебренникова в сроке ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает «Интерфакс».

Напомним, фигурантов обязали изучить материалы до 19 июля. Защита обжаловала это решение.