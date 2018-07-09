Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство следствия об ограничении режиссёра Кирилла Серебренникова
Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство следствия об ограничении режиссёра Кирилла Серебренникова в сроке ознакомления с материалами уголовного дела, сообщает «Интерфакс».
Напомним, фигурантов обязали изучить материалы до 19 июля. Защита обжаловала это решение.
Комментарии4
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olegleon 09 июля 2018 | 10:48
напомнили всё, кроме того, а в чём он обвиняется. наверное курил в общественном месте?
roman_i_olga 09 июля 2018 | 11:00
olegleon: все этнолибералы сегодня немного усташи. все хотят геноцидить сербов и русских
vlastimil_popogrebski 09 июля 2018 | 10:50
Работникам культуры следует быть ближе к простому народу. Например, на зоне можно много подчерпнуть творческих идей
nf5096004 09 июля 2018 | 10:59
vlastimil_popogrebski: идеи надо черпать из мирной жизни, а то в последнее время что ни российский сериал, то обязательно герой в тюрьму попадает.