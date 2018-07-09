Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» уже в августе может прекратить своё существование
Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» – это бывший «Национальный фронт» – уже в августе может прекратить своё существование. Это связано с решением французского суда об аресте средств, сообщает телеканал BFM. Ранее суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате денег Европарламента на фиктивное трудоустройство её помощников. Ле Пен обязали вернуть 320 тысяч евро.
Комментарии8
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satttana_perrrkele 09 июля 2018 | 10:40
я бы назвал её путинской воровкой, но...
Запутинка - это да.
Воровка - да кто спорит?
Но тырить так, совсем по мелочам, это не достойно настоящего путиноида
danko1 09 июля 2018 | 10:45
satttana_perrrkele: Плакали денежки нищих россиян, которые Путин своей подружке Ле Пен выдавал.
Повсюду у него в друзьях одно ворьё.
honduras_na_colime 09 июля 2018 | 10:59
Всем известно - где Пукин, там побе... в общем, воровство.
Соберите первую десятку его зарубежных друзей, и всё станет ясно: либо диктаторы, либо патологические воры, а если западные, то коррумпированные отставники.
ematveev 09 июля 2018 | 10:59
satttana_perrrkele:
Тырить надо так, как делает это министр экономики Франции. Она стырила всего-то навсего 400 млн. евро. Но суд признал ее виновной всего лишь в халатности. И никакого вопроса о возмещении. А все потому, что Лагард к тому времени была уже главой МВФ.
Демократичненько очень вышло.
vladimirbelarus 09 июля 2018 | 10:42
Вот такие друзья Путена: то растратчики, то виолончелисты с дикими деньгами на зарубежных счётах, то перевозчики корги на самолётах, а он, бедный, ну совсем ни при чём! Невиноватый он, они сами к нему пришли и совали деньги в руки.
nikruchev 09 июля 2018 | 10:45
Ничего, дядя Вова поможет. У него теперь от пенсионеров бабла много.
ly4_sveta 09 июля 2018 | 10:47
Предупреждение российскому вождю.
Сейчас он кинется помогать.
vilingrad 09 июля 2018 | 11:03
Вовкины бабки на ветер, как и всегда. Лучше бы на пенсии кинул- это его карманные расходы...