Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» уже в августе может прекратить своё существование

Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» – это бывший «Национальный фронт» – уже в августе может прекратить своё существование. Это связано с решением французского суда об аресте средств, сообщает телеканал BFM. Ранее суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате денег Европарламента на фиктивное трудоустройство её помощников. Ле Пен обязали вернуть 320 тысяч евро.