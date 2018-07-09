Маск выложил в Твиттере видео испытаний микросубмарины для эвакуации школьников, заблокированных в затопленной пещере

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Макс выложил в Твиттере видео испытаний микросубмарины для эвакуации школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Маск отметил, что испытания проходят в одном из бассейнов Лос-Анджелеса. По его словам, спасательная капсула сможет вместить одного ребёнка и будет достаточно лёгкой для перемещения силами двух водолазов.

Между тем, спасательная операция продолжается. На данный момент из пещеры вывели четверых детей.