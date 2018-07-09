Маск выложил в Твиттере видео испытаний микросубмарины для эвакуации школьников, заблокированных в затопленной пещере
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Макс выложил в Твиттере видео испытаний микросубмарины для эвакуации школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Маск отметил, что испытания проходят в одном из бассейнов Лос-Анджелеса. По его словам, спасательная капсула сможет вместить одного ребёнка и будет достаточно лёгкой для перемещения силами двух водолазов.
Между тем, спасательная операция продолжается. На данный момент из пещеры вывели четверых детей.
Комментарии31
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bizon8 09 июля 2018 | 10:34
Так уж определитесь Макс или Маск)
danko1 09 июля 2018 | 10:35
Макс разрабатывает субмарины для спасения детей, спутники для охвата интернетом всей планеты, а Россия, та, что Путин, разрабатывает самолеты для блокировки сигналов со спутников.
Два мира, где в одном созидают, а во втором разрушают.
tvitov66 09 июля 2018 | 10:39
danko1: наш нацЛидер круче - затопил шахту "Северная", вместе с шахтерами, ибо СКРЕПЫ!
m_doc 09 июля 2018 | 10:50
tvitov66: Что-то не помню твою рожу среди горноспасателей после взрыва на Северной. Где шлялся-то?
kara 09 июля 2018 | 10:49
danko1: ага, разрабатывать можно всю жизнь.
Пока он виртуально пиарится, детей реально спасают.
chichanik 09 июля 2018 | 10:59
kara: Вы злобное трепло ...
vasya_von_smetankin 09 июля 2018 | 10:40
Мы можем целый подводный атомоход со всем экипажем затопить, никого к нему не подпустив, а этот самый бездуховный Маск хочет спасти детишек, которые все-навсего "заблокированы в затопленной пещере".
Слабаки.
m_doc 09 июля 2018 | 10:47
vasya_von_smetankin: Кто эти "мы"? Ты со своими родственниками? От себя пиши - я, такой-то такой-то, готов всех утопить... на детей плевать. Число, подпись.
putimuti 09 июля 2018 | 10:54
m_doc: /я, такой-то такой-то ... Число, подпись./
Из вертухаев что ли?
m_doc 09 июля 2018 | 10:57
putimuti: Фон Вася - просто трепливый придурок, коих тут видимо-невидимо:)
rips4 09 июля 2018 | 10:46
Пиар на жизнях детей...? Гениальный ход.
danko1 09 июля 2018 | 10:49
rips4: Это вы о Путине, который в последнее время на детях пиарится, а раньше в животик целовал?
Да еще мерзкую песню выдумали, что дети должны в последний бой идти и гибнуть за вора дядю Вову.
rips4 09 июля 2018 | 10:53
danko1: старая шизоидная бабка, сходи к доктору! Тут про маска, а тебе путин опять мерещится..
danko1 09 июля 2018 | 11:01
rips4: Хам дебильный, я о подлости портянки, которая реальную помощь для спасения детей пиаром назвала.
Но портянки- русофобы-фашисты, ненавидящие не только россиян, но и вообще людей.
rips4 09 июля 2018 | 11:05
danko1: ты демшиза не врубаешься? Заведомо зная, что в проходах нет места для водолаза в снаряжении, Маск показывает какую то говнокапсулу, и утверждает, что кого то будет спасать... Это пиар на трагедии!
А ты реально дура старая, еще и путина сюда зачем то приплела.. Тоесть на один фейк, накинула еще и говнеца своего!))) Вы либерахи реально тупые, психически не вменяемые!!!)))
rus095 09 июля 2018 | 10:51
а то что в некоторых местах этой пещеры может пролезть только человек со снятым кислородным баллоном, баллон снимают и тащат его за собой под водой. Какая на хрен микросубмарина?! Пиар на трагедии- и ничего больше.
m_doc 09 июля 2018 | 11:00
rus095: Какая там субмарина... по виду - полая торпеда. В старинном фильме 1965 г. про Джеймса Бонда аквалангисты точь-в-точь такую же штуковину бодро таскали под водой туды-сюды. А в "Бриллиантовой руке" на такой же "субмарине" Папанов катался:)
y20160414 09 июля 2018 | 11:04
rus095:
Кроме чубайсовской приставки «нано» ты никаких других не знаешь? Или приставка «микро» у тебя, быдло-ватана, ассоциируется с чудищами Церетели? С чего ты взял, что внутрь микросубмарины напиханы не только баллоны, но и золотой унитаз? Неужели баллон не может быть снаружи?
andre_klimov 09 июля 2018 | 11:07
rus095:
не свисти. Там по пути ещё и в нескольких местах "пузыри", где можно отдохнуть. Учти 4-километровый маршрут, наличие сильного течения и наличие зон затопления с уровнем больше 15 метров - поймёшь, почему эвакуации предшествовала не только кормёжка питательными гелями, но и строительство "дельты" из тросов, вдоль которой размещены дополнительные баллоны (и после каждого прохода их меняют, кстати). Откуда выкоплуал этот бред про снятие баллона? Читай тайскую прессу - там очень подробно всё описано.
Кстати, использование капсулы, в которой поддерживается необходимое давление - более безопасно, особенно для детей, не умеющих плавать и ослабленых. Но и ответственность за использование такого оборудования куда как выше, ибо от его надёжности зависит жизнь ребёнка. Беслан ничему не научил? Была возможность спасти всех, если бы кое-кто не решил, что это "пиар на трагедии".
m_doc 09 июля 2018 | 11:14
andre_klimov: Совсем дебил - сравнивать стихийное бедствие с терактом? Или урод... или два в одном.
По-любому навеки в игнор.
andre_klimov 09 июля 2018 | 11:31
m_doc:
Оно понятно - задели "патриотическую гордость" напоминанием. Да, на здоровье.
И, кстати, сравнение правомерное: и там, и там на кону -
жизни детей. Прискорбно что Вам это не понятно.
noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 10:54
Илон Маск, в данном случае, выступает как дешёвый пиарщик.
hz6691 09 июля 2018 | 10:58
noxepy_7_40_: А что он пиарит? Капсулу для спасения? Вот мерзавец!
noxepy_7_40_ 09 июля 2018 | 11:07
hz6691: Вы натурально не вдупляете, или просто придуриваетесь? И да, в вашем комметарии не упоминается Путин, незачот)))))
chichanik 09 июля 2018 | 11:09
hz6691: за неделю спроектировал, построил,испытал и отправил на место спас.работ.
Ууука
А ещё он похоронил российскую космическую коммерцию ... чего не сделаешь для пиара?
grazschdanin 09 июля 2018 | 11:01
Маск отметил, что испытания проходят в одном из бассейнов Лос-Анджелеса. По его словам, спасательная капсула сможет вместить одного ребёнка и будет достаточно лёгкой для перемещения силами двух водолазов.
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Но ведь там не бассейн? Там несколько затопленных участков. Кто и как будет перемещать эту мини-подлодку по пещере от одного затопленного участка к другому?
chichanik 09 июля 2018 | 11:14
grazschdanin: это спасательная капсула ... медиа пприклеили это название.
Сам Илон использует слово 'pod' , т.е капсула , такие подводные носилки ...
Видимо, они в объёме не шире туловища взрослого человека.
andre_klimov 09 июля 2018 | 11:58
chichanik:
Там весь путь - около 4х километров. 5 "пузырей", в том числе "перевал", где одна бригада "переваливает" ребёнка на другую сторону крутого гребня, где ждёт другая бригада. Общее время нахождения под водой для ребёнка - более 3-х часов, для опытного кейв-дайвера - менее 2-х часов.
Капсула- хорошее решение. Быстрее и надёжнее. Неподвижный ребёнок потребляет меньше воздуха (прикиньте количество баллонов, необходимых двигающемуся ребёнку с его повышенным метаболизмом) - значит и смен баллонов (с необходимой остановкой в "пузыре" для этого) потребуется меньше. На перевале ребёнок не будет биться о камни - капсула должна защитить его от этого. Да и сильное течение не будет его травмировать. Дайверам будет проще и быстрее траспортировать обтекаемый обьект.
Есть опасение, что просто времени не хватит на окончательную проверку безопасности капсулы. Обещают ещё дожди и прогноз неутешителен. Придётся рисковать. Детей можно вывести и без капсулы - но риски выше. Учитывая, что последними пойдут дети не умеющие плавать и менее подготовленые физически. Не забывайте что по возрасту там была "солянка" от 11 до 16 лет и по физическим кондициям - то же.
За всей историей со спасательной операцией как-то затерялась операция поисковая. Как именно были обнаружены дети - пока непонятно.
andre_klimov 09 июля 2018 | 11:19
grazschdanin:
Кто сейчас "перемещает" детей по образованному тросами корридору? Удерживает, что бы не унесло течением, гасит панику, меняет баллоны? Неужели одного погибшего кейв-дайвера мало?
Думаете, всё это проще, чем буксировать подобный обьект? Это же - не подлодка. Это - защитная капсула. Единственная задача которой- сохранить жизнь эвакуированному. Единственно, что насчёт двух водолазов - по-моему слишком оптимистично, при наличии сильного течения и необходимости поднимать для отдыха.
Другое дело, что к этому случаю могут просто не успеть.
grazschdanin 09 июля 2018 | 11:42
andre_klimov: Другое дело, что к этому случаю могут просто не успеть.
#
Ну пропиарится то успел.
nikolaitschi 09 июля 2018 | 11:21
Вот человек, которому деньги в радость. Чем больше денег, тем больше творит добра.