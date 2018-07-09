Вооружённые силы Великобритании увеличат своё присутствие в Северной Атлантике
Вооружённые силы Великобритании увеличат своё присутствие в Северной Атлантике, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, заявил глава королевского флота адмирал Филипп Джонс в интервью телеканалу Sky News. Заявление прозвучало за несколько дней до очередного саммита НАТО. Он пройдёт 11 – 12 июля в Брюсселе.
Комментарии4
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olegleon 09 июля 2018 | 10:34
ну вот теперь понятно каким путём Новичок попал в Англию. через Северную Атлантику его на лодке провезли. но Британия теперь перекроет этот маршрут
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 10:35
olegleon: 3-5 мегатонн по масквабаду, когда пуйло в кремле, и обстановка разрядится.
mikhail_spb_ 09 июля 2018 | 10:35
Не зря нацдилер почти 20 лет без отдыха пашет на галере!
Наконец-то Россию начали бояться!
archibald_dandy_esquire 09 июля 2018 | 11:03
mikhail_spb_: " Наконец-то Россию начали бояться! "
ещё бы! если РФ одновременно затопит свой военно-ржавый флот, то перекроет все морское движение, и буржуины не смогут ходить в США и ЕС и чинить препятствия Фёдору Конюхову для плавания