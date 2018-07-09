Вооружённые силы Великобритании увеличат своё присутствие в Северной Атлантике, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, заявил глава королевского флота адмирал Филипп Джонс в интервью телеканалу Sky News. Заявление прозвучало за несколько дней до очередного саммита НАТО. Он пройдёт 11 – 12 июля в Брюсселе.