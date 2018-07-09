Ростех продаёт 49% акций холдинга «РТ-Химкопмозит»
Он объединяет 9 предприятий, среди которых компания – разработчик «невидимого стекла» для Су-57, сообщает РБК. Сумма сделки может составить от полутора до 3 миллиардов рублей. Среди возможных покупателей аналитики называют компанию «СибУр».
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ansata 09 июля 2018 | 11:18
Ростех, ростех... Геронтологический клуб по интересам для ушедших в отставку ФСБников И СВРщиков.То, что можно сделать за относительные "копейки" посредством этих "управленцев" превращается в умопомрачительные суммы. А СибУру оно надо?